Na vrata im upala policija i odvela sina s mentalnim oštećenjima: "U strahu smo, neispavani i na tabletama"

Obitelj 19-godišnjeg Roka Klanca iz Posedarja nalazi se u institucijskom labirintu, očaju i osobnoj agoniji nakon što je Roka prije tjedan dana iz obiteljskog doma odvela policija pod sumnjom u prijetnju smrću članovima obitelji, iako se, kako oni tvrde, to nije dogodilo.

Roko je osoba s autizmom i dijagnozom mentalnog oštećenja četvrtog stupnja kojem je potrebna 24-satna njega. Život s takvom dijagnozom već je duže vrijeme izazovan za majku, oca i sestru Brankicu, koja se zbog ove teške situacije odlučila za pomoć obratiti novinarima, jer od institucija odgovora - nema.

Obitelj već mjesecima traži da se Roka pokuša trajno smjestiti u neku instituciju za socijalnu skrb u kojoj bi se o njemu mogli brinuti na način primjeren za osobe s ovakvim poteškoćama, pojašnjava nam Brankica. Roko je sa svojih 19 godina, iako mentalno na razini djeteta, sklon agresivnim napadima zbog čega su i sami više puta zvali policiju koja bi ga zatim odvela na psihijatriju odakle bi ubrzo bio vraćen, no to nije trajno rješenje koje obitelj, ali i sam Roko trebaju, a to je trajni smještaj u adekvatnoj instituciji, a ne onoj koja će ga prisilno smjestiti i stvoriti mu dodatni stres kojeg on ne razumije. No, sve institucije kojima su kucali na vrata, a bilo ih je 12, nisu im pomogle.

Plaćali za informacije

Policija je odvela Roka prošlu srijedu nakon prijave liječnice opće prakse za agresivno ponašanje prema članovima obitelji. Roko se sumnjiči za tri pokušaja ubojstva – majke, oca i sestre te mu je određen istražni zatvor.

Tu počinje agonija obitelji, koja, iako je uistinu i tražila da se Roko smjesti u određenu instituciju, nije željela da se to dogodi na ovaj način. Informacije danima od nikoga ne dobivaju, nije im rečeno gdje je Roko, a najviše ih brine kako se prema njemu postupa u istražnom zatvoru, je li dobio primjerenu njegu te kakvo je njegovo psihičko stanje.

Zbog zatvorenih vrata svih institucija, obitelj je pokušala privatno izvući bilo kakvu informaciju. Priznaju, čak su i potplaćivali osobe koje bi im mogle dati bilo kakvu informaciju gdje je Roko, i kako je. Tako su neprovjereno saznali da Roko ne jede, ne pije, ne govori, navodno je i pretučen u pritvoru, a doznali su i da nije više u Zadru, već je odveden u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

Sudac otišao na godišnji

Sav apsurd i nesnalaženje institucija u ovom slučaju pokazuje i rješenje suda koje je Roko dobio 13. 7. preporučeno na kućnu adresu te koje može preuzeti samo – on sam. Iako je trenutnu u zatvorskoj bolnici te iako je majka njegov skrbnik, u pošti joj nisu željeli predati rješenje suda uz obrazloženje - mora doći on osobno.

“Dopis je poslan na njega, iako je vještačenjem proglašen neuračunljivim. Na vještačenju nije bila prisutna majka kao skrbnik, niti kada je doveden pred suca istrage. Iako je proglašen neuračunljivim poslan je u istražni zatvor”, kaže njegova sestra Brankica, koja je najviše zabrinuta kako prema njemu postupaju te samo želi vidjeti svog brata.

“O posjetama odlučuje sud, a sudac iz njegovog slučaja, Hrvoje Visković je od danas na godišnjem odmoru i mijenja ga kolegica. Išli smo tražiti da nas se danas sasluša jer se danas izdaju dozvole za posjete koje su sutra. Nije nam to odobreno jer smo pozvani kao svjedoci u postupku protiv Roka i to baš u vrijeme posjeta. Nakon saslušanja će nam možda dati dozvolu”, prepričava još jedan apsurd Rokova sestra.

"On nije za boravak u kući, ali moramo znati kako je"

“Socijalna radnica trebala je biti kod nas svaki tjedan dva puta u kontroli, ponedjeljak i petak, a mi ju nismo vidjeli dva puta u gotovo četiri mjeseca. Kad ju ja sada pitam zašto je prijavila Roka, ona mene pita što ima novo s njim, jer ona nije upućena u slučaj”, govori Brankica. “U strahu smo, neispavani i na tabletama jer dobivamo samo neprovjerene informacije da je zlostavljan, pretučen, u teškom fizičkom stanju i s vidljivim povredama. Samo ga želimo vidjeti ili barem čuti njegov glas”, kaže Branka koja i sama priznaje da im se zbog neznanja svakakvi scenariji vrte po glavi i ne znaju kome vjerovati, a sumnjaju da im ne dopuštaju posjete da ne bi vidjeli modrice na njegom tijelu.

"Iz Zatvorske bolnice su mi se konačno javili jer sam ih gnjavila mailovima te su rekli da on jede i spava uredno te da o njemu brinu liječnici. Dobiva hranu bez glutena i pazi ga po jedan medicinski tehničar u smjeni", kaže Branka.

“Znamo da je riječ o teškom kaznenom djelu za koje ga se tereti. Znamo da nije više ni za boravak u kući, ali moramo i trebamo kao obitelj vidjeti u kakvom je stanju, kolike su posljedice ostale na njegovo psihički ionako narušeno zdravlje. Roko je zanemaren od sustava. Roko je dijete u glavi, a u tijelu odraslog čovjeka. Roko nije kriminalac”, u očaju govori njegova sestra.

Jedina nada im je sada ročište na koje su pozvani kao svjedoci, no prema savjetu odvjetnika, iskoristit će pravo na odbijanje svjedočenja protiv člana obitelji te se nadaju da će optužbe biti odbačene, jer, kako kaže, nikakve prijetnje smrću nije bilo. Roku jednostavno treba smještaj u instituciji koja može o njemu adekvatno brinuti, a to sigurno u ovom trenutku nije istražni zatvor i zatvorska bolnica.

Nagore je, kaže, što sama osjeća krivicu za sve ovo što se dogodilo jer je ona rekla ocu da ide kod doktorice po pomoć da se Roka negdje smjesti, a doktorica je prijavila da ga se odvede zbog prijetnje za njihov život.

“Umjesto da spriječi krizne situacije, sustav reagira tek u slučaju eskalacije”

Je li to jedino rješenje koje se moglo u ovom slučaju donijeti i zašto je moralo sve ovako s prisilom biti odrađeno, zašto niti jedna institucija, od Centra za socijalnu skrb do Ministarstva obitelji i socijalne politike i Ministarstva zdravstva nije na vrijeme reagiralo, pitanje je koje ostaje neriješeno. Jedina nada koju obitelj sada ima je da će sud donijeti odluku da Roka mogu barem posjetiti u zatvoru te da će u konačnici za njega uspjeti pronaći trajno rješenje i smještaj i skrb koju takve osobe trebaju.

Brankica posebno ističe odgovor pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji najbolje opisuje situaciju u kojoj se nalazi njezina obitelj, ali i mnoge druge obitelji koje imaju člana s autizmom i izazovnim ponašanjem.

“Republika Hrvatska nije uspostavila učinkovit sustav skrbi za osobe s poremećajima iz spektra autizma koje zbog izraženih izazovnih i agresivnih ponašanja trebaju intenzivnu stručnu podršku, na što smo u više navrata upozoravali Vladu Republike Hrvatske, kao i nadležna ministarstva. Upoznati smo s pojedinačnim slučajevima djece i odraslih osoba koji, unatoč višekratnim apelima njihovih obitelji i stručnjaka, nisu mogli ostvariti odgovarajući smještaj, rehabilitaciju i zdravstvenu skrb.

Posljedica takvog sustava jest da se osobe s autizmom hospitaliziraju na psihijatrijskim odjelima bolnica, a nakon otpusta vraćaju obiteljima čija je sigurnost tada ugrožena, a osobe s autizmom uslijed manifestacije protupravnih radnji završavaju u zatvorskom sustavu gdje ne mogu biti zadovoljene njihove potrebe za rehabilitacijom i potrebnom skrbi, uslijed čega dolazi do daljnjeg pogoršavanja njihovog stanja.

Takvi ishodi su posljedica izostanka pravodobne, specijalizirane i kontinuirane podrške. Kada sustav ne osigura odgovarajuće usluge, krizna ponašanja eskaliraju, a posljedice snose osobe s autizmom, njihove obitelji, stručni radnici i šira zajednica.

Poseban problem predstavlja činjenica da u Republici Hrvatskoj praktično ne postoje raspoloživi specijalizirani kapaciteti za krizni smještaj osoba s autizmom s izraženim izazovnim ponašanjima.

U trenucima kada zbog ugroze vlastite sigurnosti ili sigurnosti drugih osoba više nije moguć boravak u obitelji ili redovnoj ustanovi socijalne skrbi, sustav nema odgovarajuće mjesto na koje se korisnik može hitno uputiti radi stabilizacije stanja i intenzivne stručne podrške. Zbog toga psihijatrijske bolnice postaju zamjena za socijalne usluge, ustanove socijalne skrbi odbijaju ili prekidaju smještaj korisnika koje ne mogu zbrinuti, a obitelji ostaju bez ikakve pomoći.

Upravo je nedostatak kriznih kapaciteta jedna od najvećih strukturnih slabosti postojećeg sustava i zahtijeva hitno uspostavljanje regionalno raspoređenih odjela ili centara za intenzivnu skrb o osobama s autizmom s izazovnim ponašanjima.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom je nadležnim tijelima preporučio uspostavu regionalnih specijaliziranih kapaciteta za osobe s autizmom s izraženim izazovnim ponašanjima, razvoj mobilnih multidisciplinarnih timova za krizne intervencije, osiguravanje stalne psihijatrijske podrške ustanovama socijalne skrbi te donošenje jedinstvenih međuresornih protokola postupanja. Predloženo je i prilagođavanje propisa kako bi se u postojećim ustanovama mogli organizirati odjeli intenzivne skrbi za ovu skupinu korisnika, umjesto da se krizne situacije rješavaju dugotrajnim hospitalizacijama ili drugim neprimjerenim oblicima zbrinjavanja.

Nažalost, unatoč strateškim dokumentima i višegodišnjim najavama reformi, još uvijek nije uspostavljen funkcionalan model skrbi koji bi mogao odgovoriti na potrebe osoba s najzahtjevnijim oblicima autizma.

Svaki novi slučaj potvrđuje da sustav i dalje reagira tek nakon eskalacije, umjesto da pravodobnom podrškom spriječi nastanak kriznih situacija. Dok god osobe s autizmom završavaju na psihijatrijskim odjelima ili u kaznenom sustavu zato što nije osigurana odgovarajuća socijalna i zdravstvena podrška, ne može se govoriti o sustavu koji ispunjava svoju temeljnu zadaću zaštite najranjivijih članova društva. Stoga ovakvi pojedinačni slučajevi neće biti iznimka, nego očekivana posljedica sustava koji nema odgovor kada obitelj ili ustanova više ne mogu osigurati sigurnost korisnika i njegove okoline”, zaključuje u svom odgovoru Darijo Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom.