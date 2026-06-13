Tisuće ljudi u Hrvatskoj nakon moždanog udara preko noći izgubi važnu sposobnost, a sustav ih ostavlja same

U Hrvatskoj do 40 posto osoba koje su imale moždani udar ima afaziju, jezični poremećaj koji otežava izražavanje i komunikaciju pa je Mjesec svjesnosti o afaziji obilježen u subotu javnozdravstvenom akcijom na Trgu bana Jellačića i tribinom o dostupnosti logopedske terapije tim osobama.

U Hrvatskoj više od 15.000 osoba doživi moždani udar, a procjenjuje se da afaziju ima između 25 i 40 posto osoba koje su preživjele moždani udar, procjenuju stručnjaci.

"Afaziju obilježavaju teškoće u jezičnom razumijevanju, jezičnom izražavanju, čitanju, pisanju i računanju. Simptomi mogu biti prisutni u različitom stupnju i kombinacijama, ovisno o težini moždanog udara i mjestu oštećenja u mozgu", navela je na tribini Tatjana Prizl Jakovac s Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Put oporavka započinje već tijekom hospitalizacije u bolnici, a zatim se za mnoge nastavlja u jednoj od rehabilitacijskih ustanova u kojima osobe s afazijom dobivaju multidisciplinarne terapije.

Sanja Habus iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice istaknula je kako tijekom godine stotinjak pacijenata iz cijele zemlje prođe kroz logopedsku ambulantu njihove ustanove, a na stacionarnoj rehabilitaciji ostaju tri do četiri mjeseca.

Osim teškoća u komunikaciji, afazija značajno utječe i na svakodnevni život pojedinca i njegove obitelji jer se osobe s afazijom često suočavaju s gubitkom samostalnosti, nemogućnošću povratka na radno mjesto te osjećajima osamljenosti, razočaranja i bespomoćnosti.

"Epidemiološki podaci Poliklinike SUVAG pokazuju da osobe nakon moždanog udara čine više od 60 posto svih odraslih pacijenata s neurogenim komunikacijskim poremećajima na inicijalnom logopedskom pregledu, a kod većine je upravo afazija primarna dijagnoza", kazala je Karolina Lice, predsjednica Hrvatskog logopedskog društva.

No, veliki broj ne uspijeva ostvariti logopedske usluge ambulantno pa je Poliklinika SUVAG, uz potporu Grada Zagreba, pokrenula projekt "Logopedska terapija kod osoba nakon moždanog udara". Projekt je u protekle dvije godine uključio 37 osoba koje su doživjele moždani udar, osiguravši terapiju onima koji inače do nje ne bi došli.

Lice je kazala da je važno da logopedska terapija u kući postane dostupna na uputnicu unutar javnog zdravstvenog sustava, a ne samo da se provodi kroz pojedinačne projekte, te da se razvija i telerehabilitacija kroz virtualne ambulante.