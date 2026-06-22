Incident u Brezovici. Peternel dobacivao, iz SNV-a ga podsjetili: "Sramiš se babe koja je spašavala Židove! Od koga ih je spašavala?"

Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe. U znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, održano je svečano obilježavanje.

Stigao je ondje predsjednik Republike Zoran Milanović. Premijer Andrej Plenković kao izaslanika je poslao ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, a izaslanstva su poslali i saborski klubovi.

Unatoč pokušajima revizije povijesti, podsjetili su okupljeni, antifašistička borba u temeljima je Ustava Republike Hrvatske.

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

"Hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito, i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog ekumena", poručio je Milanović.

"Vlada RH vrlo odlučno odbacuje i osuđuje sve oblike totalitarizma. Fašizam, nacizam i komunizam" izjavio je Ružić.

Alen Ružić, ministar rada i socijalne skrbi Foto: DNEVNIK.hr

"Ovaj dan ne može biti ukinut jer to je povijest, a povijest se ne može gumicom prebrisati" kazao je predsjednik SABA-e Franjo Habulin.

DOMiNO hoće ukidanje praznika

Ukidanje Dana antifašističke borbe - to traže saborski zastupnici stranke DOMiNO. I oni su došli u spomen-park Brezovica, ali samo kako bi održali konferenciju za medije.

"Sada nas pozivaju na ovaj bal vampira ovdje, proslavu jednog mita komunističkog! A zapravo i sami znaju da se nema što slaviti nego se treba sramotiti. Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu ima jama za koje ne znamo", rekao je saborski zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel.

Igor Peternel, saborski zastupnik (DOMiNO) Foto: DNEVNIK.hr

Incidenti na obilježavanju

Njihov dolazak nije prošao bez incidenata. Dok se medijima obraćao Peternel, nekoliko okupljenih mu je dobacivalo, a nakon toga - za vrijeme obraćanja saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, Peternelovi suradnici dovikivali su njemu.

"Vraćajte se vi tisuću godina unazad, drugo ništa ne znate!" doviknuo je Vlado Marić iz stranke DOMiNO.

Obilježen Dan antifašističke borbe Foto: DNEVNIK.hr

"Tu je još jedan zastupnik koji nema nikakve obveze i odgovornosti za to što se dogodilo još jednom kolegi, ali imate petlje da lažete o ljudima", rekao je Pupovac.

"Mi lažemo? Evo vam ploča ovdje", uzvratio je suradnik iz stranke DOMiNO.

"Lažete o ljudima i o stvarima! Ne govorim ja o doktoru Šreteru, on je bio častan čovjek za razliku od vas!",istaknuo je Pupovac.

"45 godina nitko nije osuđen za zločin komunista i vi o nečemu pričate? O čemu pričate?" nastavio je član DOMiNO-a.

Obilježen Dan antifašističke borbe Foto: DNEVNIK.hr

"Evo to su vam antifašisti!" kazao je Pupovac. "Mi smo ovdje pozvani, tko ste vi?" upitao je Peternel.

"Ti si pozvan? Ti? Koji se sramiš babe koja je spašavala Židove, od koga ti je baba spašavala Židove?" uzvratio je glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Eugen Jakovčić.

"Sram te može biti!" odgovorio je Peternel.

"Što smo mi danas ovdje došli, slušat Peternela?" dobacio je netko od okupljenih.

Obilježen Dan antifašističke borbe Foto: DNEVNIK.hr

"Ljudi još uvijek ne shvaćaju da više ne živimo u komunističkom dobu kad su mogli zabranjivati tuđe mišljenje! Može vas biti sram! Ubili ste dovoljno ljudi! Vaši su ubili dovoljno ljudi, ne trebate nas dalje provocirati!", ustvrdio je Peternel.