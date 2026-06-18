Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
POKROVITELJ BROKER-GRUPA D.O.O.

Oaza mira uz more: Vila u Splitu okružena zelenilom nudi život u potpunom luksuzu

Piše Nova Studio, 23. lipnja 2026. @ 14:40 komentari
Broker-grupa d.o.o.
Broker-grupa d.o.o. Foto: PR
Biti u blizini mora i plaže ima svojih prednosti, a zbog velike potražnje uhvatiti nekretnine na takvoj lokaciji nije uvijek jednostavno. Sada je u prodaji jedna vila koja će osvojiti i blizinom moru, ali i svojim izgledom.
Najčitanije
  1. Adalberto Carrasquilla
    potvrdio izbornik

    Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
  2. Zaplijena droge u Australiji - 1
    U Australiji

    Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
  3. Ilustracija
    Sumnjivi poziv

    Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Donald Trump tvrdi da je Iran pristao na nuklearne inspekcije
što je istina?
Trump demantira Irance: "Pristali su na to u cijelosti"
Oaza mira uz more: Vila u Splitu okružena zelenilom nudi život u potpunom luksuzu 16
POKROVITELJ BROKER-GRUPA D.O.O.
Oaza mira uz more: Vila u Splitu okružena zelenilom nudi život u potpunom luksuzu
DHMZ podigao razinu upozorenja
TOPLINSKI VAL
Upravo je povećana razina upozorenja: Dio Hrvatske u crvenom, evo gdje će biti najgore!
Slovenac na A7 vozio 205 km/h
POZNATI DETALJI
Presretač na A7 zaustavio stranca koji je vozio 205 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Astronomi otkrili da je međuzvjezdani komet 3I/ATLAS star gotovo 12 milijardi godina, gotovo koliko i naša galaksija
3I/ATLAS
Astronomi otkrili nešto neočekivano u tragovima misterioznog međuzvjezdanog posjetitelja u Sunčevu sustavu
Europa se prži pod toplinskom kupolom
Paklene vrućine
Toplinska kupola prži Europu: Francuska u strahu isključila nuklearni reaktor, već 40 mrtvih
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Muškarac likvidiran u kafiću u Beogradu
PROCURILA SNIMKA
Ubijen muškarac koji je ranije uhićen u Zagrebu, kamere sve snimile: Ubojica mu je pružio ruku, a onda...
DHMZ: Nastavak toplinskog vala
HRVATSKA SE PRŽI
Meteorolozi objavili posebno upozorenje: Pogledajte kad stiže osvježenje
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio
uhićen je
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio
FOTO Kolaps na zagrebačkoj žili kucavici: Puknuo kabel od tramvaja, sve stoji
veliki zastoj
FOTO Kolaps u centru grada: Kamion zapeo za tramjavski kabel, žica pala na jednu osobu, sve stoji
Kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj? Srbijanska influencerica podijelila svoje iskustvo: "Neki dan je užas..." 7
sezonski rad
Srpkinja otkrila kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj: "Sve ti je to u glavi"
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1 7
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Počelo obilježavanje Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica 5
SPOMEN-PARK BREZOVICA
Državni vrh položio vijence povodom Dana antifašističke borbe
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio 5
uhićen je
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio
Trogodišnjak stabilno nakon napada krokodila u zoološkom vrtu 4
U ENGLESKOJ
Mališan (3) bačen u nastambu s krokodilima: Objavljeni novi detalji o njegovu stanju
Započeli razgovori o Iranu u Švicarskoj, zasjenili ih novi napadi u Libanonu 4
Stigla izaslanstva
Trump u jeku pregovora u Švicarskoj podivljao: "Nećete se čak ni vratiti u svoju je*enu državu"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Projekt od 100 milijuna eura na čekanju: Izgradnja ključne ceste na otoku Krku zapela u birokraciji i planovima
Važan projekt na čekanju
Kilometarske kolone guše hrvatski Zlatni otok: Rješenje postoji, ali zapelo je - u papirima
show
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Životna priča Enisa Bešlagića ispunjena je usponima i padovima
''to je za mene nemoguće''
Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica Tena Sakar Vukić otkrila kako će izgledati obnova
za in magazin
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
zdravlje
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Usporedili su rezultate dosadašnjih studija
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
Najčešća urološka dijagnoza
Kronični prostatitis (upala prostate): Koji su simptomi?
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
zabava
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Snašao se
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
LOL
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
"Kako sam čuo..."
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
Vatreni zaobišli srpske Bele orlove: U Torontu dobili ekskluzivu
Činilo se da će...
Vatreni zaobišli srpske Bele orlove: U Torontu dobili ekskluzivu
tv
Crno more: Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
CRNO MORE
Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta 0:42
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta
Daleki grad: Napokon uživaju kao prava obitelj – jesu li pronašli sreću?
DALEKI GRAD
Napokon uživaju kao prava obitelj – jesu li pronašli sreću?
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu 5
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Prefino!
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Zašto Nizozemci nose narančasto kada te boje nema na njihovoj zastavi?
Prepoznatljivo “narančasto more”
Zašto Nizozemci nose narančasto kada te boje nema na njihovoj zastavi?
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
Ulična moda: Zadarsko izdanje u mini haljini i sandalama s debljim potplatom
IDEALNO ZA LJETO
Šetnja Zadrom u sjajnoj mini haljini, i sandale su pun pogodak
Recept za palačinke s tikvicama
GOTOVE ZA TREN
Recept za palačinke s tikvicama koje ćete željeti i za doručak i ručak i večeru
sve
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
"Kako sam čuo..."
Čuveni Brazilac tvrdi: "Zvijezda Barce je pred bankrotom, zato odlazi u Al-Hilal ovog ljeta"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene