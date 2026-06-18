Oaza mira uz more: Vila u Splitu okružena zelenilom nudi život u potpunom luksuzu

Na jednoj od najelitnijih lokacija u Splitu smjestila se impresivna vila koja predstavlja vrhunac suvremenog luksuza. Nekretnina iz ponude agencije Broker ističe se profinjenom arhitekturom koja na poseban način spaja suvremeni dizajn i mediteranski šarm.

Okružena zelenilom, s panoramskim pogledom, ova nekretnina osmišljena je za one koji traže privatnost, vrhunsku kvalitetu života i luksuz u pravom smislu te riječi. Veliku ponudu nekretnina na moru možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

Pet etaža čistog luksuza

Stambeni prostor od 1100 kvadratnih metara raspoređen je kroz pet etaža, a svaki je detalj pažljivo osmišljen kako bi pružio maksimalnu funkcionalnost prostora i udobnost. Sve su etaže povezane dizalom za još jednostavniju dostupnost.

Središnji dio vile čini otvoreni koncept dnevnog boravka, blagovaonice i moderne kuhinje. Pogled na more prati gotovo svaki kutak glavnog životnog prostora, dok kućni ured i knjižnica nude mirnu atmosferu za rad i opuštanje.

Broker-grupa d.o.o. Foto: PR

Spavaći dio vile, smješten na drugom katu, odvojen od svega, pruža potpunu privatnost. Glavna spavaća soba osmišljena je kao luksuzni apartman s dvije privatne kupaonice i garderobama, dok dodatne spavaće sobe imaju vlastite kupaonice i osiguravaju maksimalnu udobnost članovima obitelji ili gostima.

Broker-grupa d.o.o. Foto: PR

Vrhunac ove jedinstvene nekretnine nalazi se na posljednjoj etaži, gdje su se smjestili penthouse i krovna terasa.

Wellness kod kuće potpuno je drugačiji oblik uživanja

Nema potrebe za odlaskom u spa kada ga imate kod kuće. Unutarnji bazen, jacuzzi, parna kupelj i moderno opremljen fitnes-centar nude raznolikost sadržaja i priliku za opuštanje po svačijem ukusu.

Broker-grupa d.o.o. Foto: PR

Poseban doživljaj pruža i prostor za opuštanje uz bar i kuhinju, dok ljubitelji filma mogu uživati u privatnom kućnom kinu. Tu je i vinski podrum, savršeno mjesto za druženja i kušanje dalmatinskih vina.

Broker-grupa d.o.o. Foto: PR

Kombinacija mira i privatnosti s blizinom središta Splita i svih sadržaja

Smještena između park-šume Marjan i povijesne jezgre Splita, vila nudi rijetku kombinaciju mira, privatnosti i neposredne blizine urbanih sadržaja.

Jedna od prednosti ove nekretnine svakako je blizina mora, dok su restorani, marina, kulturne znamenitosti i brojni gradski također nadohvat ruke.

Useljavanje bez puno stresa

Sve je već spremno za useljenje, što ovu vilu čini idealnim izborom za one koji žele izbjeći dugotrajan proces uređenja i početi koristiti prostor što prije. Ponudu nekretnina istražite na stranici Bijelo Jaje.

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