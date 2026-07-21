Novi val SMS prijevara hara Hrvatskom: Građani ostali bez tisuća eura, policija izdala hitno upozorenje

Novi val internetskih prijevara putem lažnih SMS poruka u kojima se građane poziva da ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva zahvatio je više dijelova Hrvatske. Policija je u posljednjih nekoliko dana zaprimila više prijava građana koji su nakon otvaranja poveznica i unosa bankovnih podataka ostali bez ukupno više od 18.000 eura.

U Ličko-senjskoj županiji policijski službenici Postaje granične policije Donji Lapac zaprimili su prijavu 50-godišnjakinje koja je putem SMS poruke obaviještena da će joj mobilna aplikacija internetskog bankarstva biti deaktivirana. U poruci je pozvana da putem poveznice ažurira svoje podatke, što je i učinila. Naknadno je utvrdila da joj je s bankovnog računa otuđeno 9300 eura.

Slični slučajevi zabilježeni su i na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje su policijski službenici zaprimili čak tri prijave građana koji su postali žrtve računalne prijevare nakon što su zaprimili SMS poruke koje su izgledale kao da ih je poslala OTP banka.

Jedan muškarac ostao je bez 4042 eura nakon što je otvorio poveznicu i unio PIN za internetsko bankarstvo, vjerujući da ažurira aplikaciju. Drugi je, nakon unosa korisničkog identifikacijskog broja, lozinke i koda za oporavak mobilnog bankarstva, ostao bez 2000 eura. Treća oštećena žena otvorila je poveznicu za navodno ažuriranje tekućeg računa, nakon čega joj je u više transakcija s računa skinuto 1490 eura.

Na području Šibensko-kninske županije 61-godišnjakinja prijavila je da je 17. srpnja zaprimila SMS za koji je vjerovala da ga je poslala njezina banka. Nakon što je putem poveznice unijela PIN za mobilno bankarstvo, s njezina je računa skinuto oko 1545 eura.

Policija u svim slučajevima provodi kriminalistička istraživanja i traga za počiniteljima.

Građane ponovno upozorava da budu iznimno oprezni jer banke nikada putem SMS-a, elektroničke pošte ili društvenih mreža ne traže unos PIN-a, broja kartice, CVV broja, jednokratnih lozinki ili drugih sigurnosnih podataka putem poveznica.

Policija savjetuje da se ne otvaraju sumnjive poveznice i privitci, da se osobni i bankovni podaci ne unose na neprovjerenim internetskim stranicama te da se posebna pozornost obrati na poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput upozorenja da će račun biti blokiran ili da aplikaciju treba hitno ažurirati.

U slučaju bilo kakve sumnje građani bi trebali prekinuti komunikaciju, samostalno kontaktirati svoju banku putem službenih kontakata te o pokušaju prijevare odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju.