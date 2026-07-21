Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Bitan je oprez

Novi val SMS prijevara hara Hrvatskom: Građani ostali bez tisuća eura, policija izdala hitno upozorenje

PišeA. L., 21. srpnja 2026. @ 11:14 komentari
Mobitel
Mobitel Foto: Dnevnik Nove TV
Policija je u posljednjih nekoliko dana zaprimila više prijava građana.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Silvia Totar, dr. med., Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
    UPUTE LIJEČNIKA

    Što učiniti ako osobu pogodi grom? "Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi..."
  2. Dr. Samir Haj Barakat
    Dr. Samir Haj Barakat

    Velika tuga u Slavoniji: U 47. godini tragično preminuo omiljeni liječnik
  3. Nina Badrić srpanj tradicionalno provodi na Hvaru 4
    Ljetna elegancija

    Nina Badrić: Tako elegantna kratka haljina i obožavane natikače za izlazak s mamom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Franković otkrio zašto je pod policijskom zaštitom: "Ovo je razlog silne nervoze"
Sve je jasno
Franković otkrio zašto je pod policijskom zaštitom: "Ovo je razlog silne nervoze"
Pula: Nezavisna lista Lorene Boljunčić napustila vladajuću koaliciju
Pula
Pukla suradnja s SDP-om i IDS-om: Lista Lorene Boljunčić napustila vladajuću koaliciju, oglasio se Grbin
Novi val SMS prijevara hara Hrvatskom: Građani ostali bez tisuća eura, policija izdala hitno upozorenje
Bitan je oprez
Novi val SMS prijevara hara Hrvatskom: Građani ostali bez tisuća eura, policija izdala hitno upozorenje
Pronađena dva tijela stranaca koji su nestali u Savi
TRAGEDIJA U RUGVICI
Pronađena dva tijela u Savi
Tomislav Tomašević o obnovi pročelja i ugradnji dizala
konferencija gradonačelnika
UŽIVO Tomašević: "Bio bih najsretniji da se to ne mora raditi, ali mora"
Ozlijeđena tri motociklista u Labinu
Mađarski državljani
Nesreća u Istri: Trojica mladih motorista pala na istom mjestu
Liječnici savjetuju kako postupiti tijekom nevremena i pružiti prvu pomoć
UPUTE LIJEČNIKA
Što učiniti ako osobu pogodi grom? "Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi..."
U 47. godini tragično preminuo ugledni liječnik dr. Samir Haj Barakat
Dr. Samir Haj Barakat
Velika tuga u Slavoniji: U 47. godini tragično preminuo omiljeni liječnik
Zdravstvena agencija upozorava da u Europi raste broj slučajeva gonoreje otporne na antibiotike
UZBUNA NA STAROM KONTINENTU
Europom se širi spolna bolest otporna na antibiotike
Tuča poharala Rovinj i okolicu
veliko nevrijeme
VIDEO Tuča poharala hrvatski turistički biser: "Padale su ledene gromade!"
Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja, procurilo tko je glavni osumnjičeni
SUMNJA NA KORUPCIJU
Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja, procurilo tko je glavni osumnjičeni
FOTO Slovenac je mirno kupovao, a onda je na blagajni uslijedio šok: U kolicima ga je čekao prizor iz noćne more
Bizarno iskustvo
FOTO Slovenac je mirno kupovao, a onda je na blagajni uslijedio šok: U kolicima ga je čekao prizor iz noćne more
Izjava predsjednika Milanovića s Visa 8
posjet visu
Milanović opleo po Božinoviću: "Fakat me je razočarao, ima putra na glavi..."
SDP i Možemo!: Plenković će zbog inflacije izgubiti izbore 5
"Birači će ga kazniti"
Hajdaš Dončić: "Plenković se boji i šalje svoje klaunove. To sad vidi cijela Hrvatska"
U Hrvatskoj trenutačno boravi gotovo milijun turista 4
Špica sezone
Turisti šokirani cijenama na hrvatskoj obali: "Hrana je poprilično skupa"
Raste broj stanovnika u Hrvatskoj treću godinu zaredom 4
Za Dnevnik Nove TV
Ministar najavio nove demografske mjere: "Strpite se s kupovinom automobila..."
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv" 3
velika tragedija
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"
Liječnici savjetuju kako postupiti tijekom nevremena i pružiti prvu pomoć 3
UPUTE LIJEČNIKA
Što učiniti ako osobu pogodi grom? "Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Liječnici savjetuju kako postupiti tijekom nevremena i pružiti prvu pomoć
UPUTE LIJEČNIKA
Što učiniti ako osobu pogodi grom? "Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi..."
U 47. godini tragično preminuo ugledni liječnik dr. Samir Haj Barakat
Dr. Samir Haj Barakat
Velika tuga u Slavoniji: U 47. godini tragično preminuo omiljeni liječnik
Zdravstvena agencija upozorava da u Europi raste broj slučajeva gonoreje otporne na antibiotike
UZBUNA NA STAROM KONTINENTU
Europom se širi spolna bolest otporna na antibiotike
show
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup 1:02 14
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Lidija Bačić otkrila koji joj je hrvatski nogometaš najzgodniji u podcastu IN magazina
''jednostavno - muško''
Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''
Preminula kći srpske reality zvijezde, od 23-godišnje kćeri oprostila se potresnim riječima
tuga nezamisliva
Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
8 načina za sprječavanje fibrilacije atrija po vrućem vremenu
Pazite!
8 načina za sprječavanje fibrilacije atrija po vrućem vremenu
zabava
Cirkus na A1 podijelio gledatelje: "Doživotno mu oduzeti vozačku dozvolu!"
Tko tu koga?
Cirkus na A1 podijelio gledatelje: "Doživotno mu oduzeti vozačku dozvolu!"
Nastup iz Zadra osvojio internet, svi se pitaju: "Tko je ova apsolutna boginja?"
Wow!
Nastup iz Zadra osvojio internet, svi se pitaju: "Tko je ova apsolutna boginja?"
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Jao…
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
Dirljiva scena
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
Gotovo je! Ovo su detalji novog ugovora Luke Modrića
talijani tvrde
Gotovo je! Ovo su detalji novog ugovora Luke Modrića
Ibrahimović poludio nakon kaosa u finalu SP-a: "Da sam bio ondje, udario bih ga glavom"
Opleo i po Furiji
Ibrahimović poludio nakon kaosa u finalu SP-a: "Da sam bio ondje, udario bih ga glavom"
tv
Daleki grad: Ponovno mu je vjerovala, a on ju je izdao kao nikad do sad
DALEKI GRAD
Ponovno mu je vjerovala, a on ju je izdao kao nikad do sad
Daleki grad: Nema više strpljenja za njegove ucjene i zlobu 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nema više strpljenja za njegove ucjene i zlobu
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
putovanja
Jadranski cunami: Dan kada je divlje more uhvatilo ljude na spavanju, izvuklo ih iz kuća i potapalo brodove
Nezapamćena nepogoda
Jadranski cunami: Dan kada je divlje more uhvatilo ljude na spavanju, izvuklo ih iz kuća i potapalo brodove
Obavezna stanica u Sarajevu: "Trebali bismo češće posjećivati ovo veličanstveno mjesto" 7
Svjedoci vremena
Obavezna stanica u Sarajevu: "Trebali bismo češće posjećivati ovo veličanstveno mjesto"
Lazanje s piletinom, parmezanom i sušenim rajčicama recept
Slasno, a jednostavno
Ove bijele lazanje s piletinom i parmezanom savršenstvo su bez mane – imamo recept
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Ove su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća u zadnjih pet godina
Udarac po novčaniku
Ove su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća u zadnjih pet godina
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Nina Badrić u mini haljini brenda Elisabetta Franchi i ravnim natikačama 4
Ljetna elegancija
Nina Badrić: Tako elegantna kratka haljina i obožavane natikače za izlazak s mamom
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u kratkim hlačama modne kuće Gucci 5
TIP-TOP
Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
Zašto biste svaki dan trebali podignuti noge na nekoliko minuta
KORISNA RUTINA
Ubacite ovo u dan: Evo što se događa u tijelu kada podignete noge na samo 10 minuta
sve
Nina Badrić u mini haljini brenda Elisabetta Franchi i ravnim natikačama 4
Ljetna elegancija
Nina Badrić: Tako elegantna kratka haljina i obožavane natikače za izlazak s mamom
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup 1:02 14
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
Dirljiva scena
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene