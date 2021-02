U središnjoj Hrvatskoj u 10:58 sati osjetio se novi, jači potres. Hrvatski seizmolozi kažu kako je bio 4,1 po Richteru, s epicentrom blizu Petrinje.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je za DNEVNIK.hr kako je prema prvim informacijama potres bio jak 4,1 po Richteru. To su ubrzo potvrdili na Twitteru Hrvatske seizmološke službe.

Brzo se osjetio i drugi potres, no Kuk kaže kako ga nisu mogli očitati.

EMSC, koji je prvo javio kako je epicentar bio blizu Zagreba, ubrzo se ispravio. Na Twitteru pišu kako je magnituda bila 4,3.

M4.3 #earthquake (#potres) strikes 43 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/oEDX6jDfov