Nova opasnost na ulicama? Ministarstvo upozorava na sintetske droge koje se šire Europom

Ministarstvo zdravstva uputilo je u javno savjetovanje Nacrt dopune Popisa droga kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s novom europskom direktivom. Riječ je o tri nove sintetske psihoaktivne tvari koje Europska unija od sada službeno svrstava među droge, no u Hrvatskoj su one već obuhvaćene postojećim propisima.

Dopuna se odnosi na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu koristiti za njihovu izradu.

Iz Ministarstva ističu kako se ovim potezom ne uvode nove zabrane, već se hrvatski propisi dodatno usklađuju s europskim zakonodavstvom.

Na popis se dodaju tri sintetska katinona – 2-MMC (2-metilmetkatinon), 4-BMC (4-bromometkatinon) i NEP (N-etilnorpentedron).

Riječ je o tvarima koje su kemijski srodne mefedronu, a na ilegalnom tržištu često se prodaju kao navodno "legalna" zamjena za amfetamin, kokain ili MDMA.

Iz Ministarstva naglašavaju kako Hrvatska već godinama primjenjuje tzv. generički popis droga, što znači da se ne zabranjuju pojedinačne tvari, već cijele kemijske skupine. Takav sustav omogućuje da su automatski zabranjene i nove inačice te derivati pojedinih droga, čak i prije nego što se pojave na crnom tržištu.

To nadležnim institucijama omogućuje bržu reakciju, odnosno zapljenu droga i psihotropnih tvari te sprječavanje njihove distribucije i dolaska do krajnjih korisnika.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da proizvođači sintetskih droga neprestano mijenjaju kemijski sastav svojih proizvoda kako bi izbjegli zakonske zabrane.

"Laboratoriji sintetskih droga mijenjaju formulu brže nego što se mijenjaju propisi. Zato u Hrvatskoj ne zabranjujemo tvar po tvar, nego cijele obitelji spojeva, kako nas njihove nove inačice ne bi mogle iznenaditi. U prvom je planu zaštita javnog zdravlja, posebno mladih. Cilj nam je takve droge zaustaviti dok su još samo formula u laboratoriju, daleko od ulice", poručila je ministrica.

Javno savjetovanje o nacrtu dopune trajat će 30 dana putem portala e-Savjetovanja, a nakon završetka postupka i objave u Narodnim novinama, dopuna će stupiti na snagu prvoga dana od objave.