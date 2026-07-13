Nijemac na udaru zbog kupnje zemljišta u Hrvatskoj, u posao uključena bivša TV voditeljica

Sportski direktor nogometnog kluba Eintracht iz Frankfurta Markus Krösche 2022. kupio je građevinsko zemljište na Dugom otoku, u posao je bila uključena bivša hrvatska TV voditeljica Lana Banely, supruga nogometnog menadžera Andyja Bare, a istovremeno je u klub dovodio Barine igrače, objavio je njemački Bild.

Kako piše taj medij, riječ je bila o većem komadu zemljišta, koje je parcelirano 2021., a čiju je jednu parcelu Banely kupila 11. svibnja 2022. Bild naglašava da je kupoprodajni ugovor bio uvjetovan time da Krösche dobije drugi dio zemljišta, da su oba kupoprodajna ugovora bila realizirana isti dan te da ih je ovjerio isti javni bilježnik.

S obzirom na to da je u to vrijeme, 2021. i 2022., Krösche doveo u Eintracht trojicu Barinih igrača, Kristijana Jakića, Hrvoja Smolčića i Jeromea Onguenéa, cijela se priča našla pod povećalom njemačkih medija te se postavlja i pitanje mogućeg sukoba interesa.

Nastavak suradnje s Banely

Prema pisanju Bilda, Krösche je također za projektiranje i izgradnju kuće na kupljenom zemljištu angažirao tvrtku Lane Banely.

Lana Banely i Andy Bara Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Krösche je za Bild potvrdio da je kupio navedeno zemljište te da mu je Bara preporučio lokaciju, ali njegov odvjetnik tvrdi da kupovina zemljišta nema nikakve veze s dovođenjem igrača te odbacuje sumnje na sukob interesa i pogodovanje.

Iz kluba su potvrdili da je Krösche dostavio dokumentaciju te poručuju da u ovom trenutku ne vide u tim poslovima ništa sporno, kao i da Krösche i dalje ostaje na svom radnom mjestu uz puno povjerenje kluba.

Bara poručio: Sve je čisto

Andy Bara je za Index odbacio bilo kakve sumnje u nepravilnosti ili sukob interesa u poslu s Kröscheom. Tvrdi da je sve čisto, da je Krösche uredno platio zemljište i građevinsku dozvolu te da je sve platio sa svoga računa.

"Sve je odrađeno preko sudskog tumača, porez je plaćen u Zadru i sve je ovjereno kod javnog bilježnika. Priča je toliko glupa da ju je stvarno suvišno komentirati. Drago mi je da je kupio zemljište. Čovjek ima svoju plaću koju zarađuje i njome ima pravo raspolagati kako želi. Nikakav sukob interesa ne postoji. Koja je razlika između toga da za iznos od tri mjesečne plaće kupi zemljište ili automobil? Mislim da je cijela priča smiješna", rekao je Bara za Index.