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Nijemac na udaru zbog kupnje zemljišta u Hrvatskoj, u posao uključena bivša TV voditeljica

PišeV. Mo., 13. srpnja 2026. @ 13:44 komentari
Markus Krösche
Markus Krösche Foto: Florian Ulrich / imago sportfotodienst / Profimedia
Prema pisanju Bilda, Krösche je također za projektiranje i izgradnju kuće na kupljenom zemljištu angažirao tvrtku Lane Banely.
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