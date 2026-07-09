Napustio pšenicu i pronašao dobitnu kulturu: "Potencijal po hektaru je do 3000 eura"

Da poljoprivreda može biti i uspješna, pokazuje primjer iz Virovitičko-podravske županije. Jedan mladi ratar napustio je tradicionalnu proizvodnju i okrenuo se - komoraču. Zarada po hektaru je dva do tri puta veća nego na pšenici, a biljka ne traži ni skupa gnojiva.

Darijo Sajko iz Čađavice komorač proizvodi na 150 hektara. Njegov čaj otkupljuje poznata njemačka tvrtka, kojoj su potrebe i pet puta veće.

"Zasad što bi mi mogli otkupiti da napravimo od kooperanata nekih 600-700 hektara. To je ono što su nam kupci sami došli. A nismo ih mi tražili", ispričao je.

To je višegodišnja biljka, a njezin uzgoj glazba je za uši uzgajivačima jer ulaganja - nema.

"Nema ništa. Bez gnojiva, bez pesticida, bez prskanja. U biti komorač je divlja biljka. Potencijal je po nama po hektaru negdje od 2000 do 3000 eura", rekao je Sajko.

Otkupna cijena je oko 2,5 eura. Usporedbe radi, kilogram pšenice je 15 centi. Na nove kulture ovaj mladi poljoprivrednik se odlučio prije tri godine, kada je i sam, zbog pada otkupnih cijena žitarica, upao u dugove.

Ovih dana je u žetvi boba od kojeg će praviti brašno, dok u europskim novcem izgrađenom pogonu suši kamilicu.

"Danas smo na nekih 500 hektara, godišnje proizvedemo oko 800-900 tona, a izvozimo većinom diljem Europe, a sad i preko oceana na američko tržište. Prošle godine nam uopće nije kiša pala, bila je sušna godina, a on se izborio", ispričao je.

Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV, Marina Bešić Đukarić.