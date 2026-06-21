VIDEO Nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Udari munja izazvali više požara

Olujni oblaci nadvili su se na dijelom Dalmacije u nedjelju u popodnevnim satima. Grmljavinsko nevrijeme ostavilo je i posljedice - vatrogasci se bore s više požara koje su, pretpostavlja se, uzrokovali udari munja.

Temperature su mjestimično prelazile i 30 stupnjeva, a nešto iza 15 sati nevrijeme je zahvatilo dijelove Dalmatinske zagore. Kiša je donijela i pad temperatura - u mjestu Vinalić u 16:30 izmjereno je 20°C, što je 12 stupnjeva manje nego prije nevremena.

Prema pisanju portal Dalmacija Danas, izbilo je više požara za koje se, prema prvim informacijama, sumnja da su uzrokovani udarima munja. Vatrogasne snage upućene su na područje Mosora, Biskog, prema Tugarama pored Omiša, a dim se uzdizao i s vrha Kozjaka.

Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi požare što prije stavili pod kontrolu. Ekipe su još na terenu, a više informacija o razmjerima požara očekuje se tijekom večeri.