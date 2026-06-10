Bizarna scena u Slavoniji: Iz auta pokazivao stražnjicu, reagirala policija

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom koji je početkom lipnja svojim ponašanjem tijekom vožnje narušavao javni red i mir.

Incident se dogodio 5. lipnja oko 16 sati u mjestu Ožegovci. Prema navodima policije, 27-godišnjak se nalazio na mjestu suvozača u automobilu te je tijekom vožnje kroz prozor prolijevao pivo.

No tu nije stao. Kako navodi policija, muškarac je pritom prolaznicima i vozačima koji su se kretali cestom pokazivao golu stražnjicu.

Zbog takvog ponašanja protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, priopćila je PU požeško-slavonska.