Bizaran slučaj iz Hrvatske: Nestao životopis novog direktora? "Sumnjamo u krađu"

Bjelovarsko-bilogorska županija najavila je u srijedu da će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dijela natječajne dokumentacije za izbor novog direktora Bjelovarskog sajma.

Reakcija Županije uslijedila je nakon što je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak u srijedu zatražio Bjelovarsko-bilogorsku županiju da dostavi životopis novog direktora Darija Turniškog, navodeći da ga u natječajnoj prijavi i dokumentaciji nije priložio.

Županija je odgovorila da je Povjerenstvo za provedbu natječaja pregledalo sve zaprimljene prijave, od kojih su tri ocijenjene urednima i kompletnima, među njima i prijava Turniškog. Zapisnik o pregledu dokumentacije službeno je potpisala, među ostalima, i predstavnica Grada Bjelovara Željka Vizi, dodaje se.

"Budući da je sve provjereno i službeno potpisano, dokumentacija je dokazano predana potpuna", stoji u priopćenju Županije.

No kako sada naknadno postoje indicije o mogućem nedostatku životopisa, Županija će kontaktirati nadležna tijela zbog sumnje u moguću krađu dokumentacije.

Županija je poručila da razumije kako je promjena direktora i najavljena detaljna revizija poslovanja uznemirila pojedine aktere, ali da će sve ostalo istražiti nadležna tijela i institucije.

Na sjednici Skupštine Bjelovarskog sajma u utorak za novog je direktora imenovan Turniški glasovima Županije kao većinskog vlasnika sa 60 posto udjela, dok je Grad Bjelovar s 40 posto udjela glasao protiv.