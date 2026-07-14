28-godišnja vozačica sudarila se s vlakom na pružnom prijelazu

U prometnoj nesreći na željezničko-cestovnom prijelazu između Trnovca Bartolovečkog i Donjeg Kućana u ponedjeljak navečer ozlijeđena je 28-godišnja vozačica nakon što se automobilom sudarila s vlakom.

Nesreća se dogodila oko 19:10 na lokalnoj cesti. Prema informacijama policije, vozačica se kretala iz smjera Trnovca Bartolovečkog prema Donjem Kućanu, a dolaskom do prijelaza preko željezničke pruge nije se zaustavila na znakove "STOP" i "Andrijin križ".

Nastavila je vožnju preko pružnog prijelaza koji nije osiguran rampama ni svjetlosno-zvučnom signalizacijom, pritom ne propustivši vlak koji je nailazio. Uslijedio je sudar u kojem je prednji desni dio vlaka udario u prednji lijevi dio automobila.

Vozačica je u nesreći ozlijeđena te je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću bolnicu Varaždin. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata te će biti naknadno utvrđena.

Zbog policijskog očevida promet na toj dionici lokalne ceste bio je obustavljen do 20:30, a vozila su se preusmjeravala na obilazne pravce.