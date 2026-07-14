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28-godišnja vozačica sudarila se s vlakom na pružnom prijelazu

PišeN. C., 14. srpnja 2026. @ 10:59 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Vozačica se na prijelazu preko željezničke pruge nije zaustavila na znakove "STOP" i "Andrijin križ".
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