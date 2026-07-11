Nekad su zajedno otvarali sajam, danas ratuju oko životopisa: "Mislim da je moj prijatelj malo nervozan..."

Godinama su zajedno otvarali sajam u Gudovcu, a danas su se našli na suprotnim stranama. Sukob je izbio zbog izbora novog direktora Bjelovarskog sajma Darija Turniškog, točnije zbog njegova životopisa, koji je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak zatražio na uvid.

"Tražimo od župana odgovor na pitanje koje su to kompetencije i zašto je taj životopis nestao, odnosno, kako nam tvrde iz Županije, ukraden. Smatramo da je to jako bizarno i mi ćemo na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pozvati novog direktora da nam se predstavi. Ako ne možemo vidjeti njegov životopis, da vidimo koje su njegove kompetencije", rekao je Hrebak.

Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara Foto: Dnevnik Nove TV

Bjelovarsko-bilogorska županija, koja je izabrala novog direktora, s udjelom od 60 posto većinski je vlasnik Bjelovarskog sajma. Da je promjena potrebna, kažu u Županiji, slagao se i Grad.

"Gospodin Turniški nekima ne odgovara. Tamo najavljuje i posebne revizije, a ja od njega i njegove ekipe očekujem da taj sajam bude sajam 21. stoljeća", poručio je župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić.

Bjelovarski sajam u Gudovcu Foto: Dnevnik Nove TV

Što se tiče dokumentacije, Marušić ističe da problema nema.

"U tom povjerenstvu je i njegova pročelnica, dakle pravnica, koja je zajedno s našim pravnicima, odnosno članovima povjerenstva, pregledala svu dokumentaciju, sve potpisala i mislim da tu nema apsurda i nema nikakve mogućnosti, ne daj Bože, nešto muljati. Nakon toga sva je dokumentacija predana na Sajam", objasnio je Marušić.

Marko Marušić, župan BBŽ Foto: Dnevnik Nove TV

Novoizabrani direktor Bjelovarskog sajma Dario Turniški u subotu nije mogao pred kamere zbog privatnih obveza, ali je kratko odgovorio na upit Dnevnika Nove TV da će se idućeg tjedna obratiti javnosti.

Jesenski sajam počinje za točno dva mjeseca, a dosadašnji direktor ističe da je sve u redu.

Bjelovarski sajam u Gudovcu (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Sajmovi se pripremaju od početka godine, sve sajamske manifestacije, pčelarski, proljetni i jesenski sajam. Jedan dio Jesenskog sajma već je tijekom godine napravljen. To je jedna živa stvar i mislim da bi sve trebalo biti pod kontrolom", rekao je bivši direktor Bjelovarskog sajma Zlatko Salaj.

Zlatko Salaj, bivši direktor Bjelovarskog sajma Foto: Dnevnik Nove TV

No pod kontrolom, barem se tako čini, nije odnos gradonačelnika i župana.

"Smetaju nam te stranačke odluke koje su za nas neprihvatljive, gdje se gleda interes da netko iz stranačkih redova stupi na dužnost. Župan će u ovom trenutku tražiti puno razloga da to opravda", rekao je Hrebak.

"Sada smo jedan drugome oporba. Mislim da je moj prijatelj malo nervozan jer prvi put ima oporbu u Gradskom vijeću, gdje su vijećnici HDZ-a konstruktivna oporba", odgovorio je Marušić.

Bjelovarski sajam u Gudovcu Foto: Dnevnik Nove TV

Kada novoizabrani direktor idućeg tjedna pokaže životopis, možda i partneri na nacionalnoj razini prestanu biti oporba na lokalnoj.

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