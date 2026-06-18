Poznati neurokirurg iz afere s Berošem nagodio se s Uskokom: Dobio paprenu novčanu kaznu, ali ne ide u zatvor

Neurokirurg Krešimir Rotim iz afere Mikroskopi, kojom je obuhvaćen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, nagodio se s tužiteljstvom nakon priznanja krivnje te je na Županijskom sudu u Zagrebu sporazumno osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Pored toga, Rotim mora platiti sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura, dok njegova specijalna klinika mora platiti sporednu novčanu kaznu u iznosu od 50.000 eura.

Uz Rotima, aferom Mikroskopi obuhvaćen je bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je optužen da je primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura.

Uskokovom optužnicom su još obuhvaćeni liječnik Goran Roić, Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a, dok o osnovanosti optužnice protiv njih optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu tek treba odlučivati.

Optužnicom su bili obuhvaćeni i srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem.

Županijski sud u Zagrebu odobrio je u travnju ove godine po četvrti put Hrvoju Petraču odgodu odlaska na odsluženje zatvorske kazne od tri godine i devet mjeseci koju mu je izrekao nakon nagodbe s Uskokom zbog sudjelovanja u aferi Mikroskopi.

Hrvoje Petrač Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Branitelj Hrvoja Petrača, odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, kazao je u četvrtak da je ponovno zatražena odgoda odlaska njegovog branjenika na izdržavanje izrečene zatvorske kazne.

Petračevi sinovi na izdržavanju dosuđenih kazni

Uz izrečenu zatvorsku kaznu, Hrvoje Petrač je ranije platio i dosuđenu novčanu kaznu od 300.000 eura, a prihvaćena je i jamčevina od milijun eura koja će mu biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu.

Uz Hrvoja Petrača, u istom predmetu sporazumno su osuđeni i njegovi sinovi Nikola i Novica Petrač kojima su izrečene novčane i zatvorske kazne koje su počeli izdržavati u veljači odnosno siječnju ove godine.

Nikola Petrač je nakon priznanja i sporazuma s Uskokom osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom.

Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući da je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Novica Petrač Foto: Goran Mehkek/Cropix

Na izdržavanje sedmomjesečne zatvorske kazne javio se i Novica Petrač kojem je zagrebački Županijski sud nakon priznanja i nagodbe s Uskokom izrekao djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, s time da u zatvoru mora provesti 10 mjeseci, dok mu se ostatak zamjenjuje uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. U izdržavanje kazne ubraja mu se i tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru.

Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, uz sporednu novčanu kaznu od 200.000 eura. Budući da je i Pozder u nekoliko navrata zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga, sutkinja izvršenja je prihvatila molbu za odgodom te donijela odluku da se mora javiti na izdržavanje kazne 23. lipnja ove godine.

Glavna europska tužiteljica prijavila Turudića Europskoj komisiji

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja prošle godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što je Uskok u studenome pretprošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Laura Kovesi Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ove istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.