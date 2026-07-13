Objavljeno kako se trošio novac u zagrebačkom sportu: Podaci su vrlo zanimljivi

Od siječnja 2021. do travnja ove godine kroz niz nadzora i revizija utvrđeno je više slučajeva nenamjenskog ili nedovoljno dokumentiranog trošenja proračunskih sredstava u Sportskom savezu Grada Zagreba, sportskim savezima, klubovima i ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

Navodi se to u Izvješću o provedenim nadzorima što ga je, sukladno zaključku Gradske skupštine, a na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Drito, izradio pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.

"Glavni nalazi ukazuju da je u većini slučajeva potvrđeno zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava“, navodi Juroš, ali i dodaje da su u pojedinim slučajevima utvrđene nepravilnosti ili da nije bilo moguće potvrditi namjensko trošenje sredstava.

Zbog toga su, naglašava, poduzete odgovarajuće mjere, uključujući zahtjeve za povrat sredstava, umanjenje dodijeljenih sredstava, raskidi radnih odnosa itd.

Za KK Cibona nije potvrđen namjenski utrošak od 131.000 eura

Juroš u Izvješću navodi da je tijekom 2021., pored redovitih nadzora Sportskoga saveza Grada Zagreba i Gradskoga ureda, provedeno šest kontrola i revizija.

Za Košarkaški klub Cibona nije potvrđen namjenski utrošak od 131. 000 eura za razdoblje od 2018. do 1. srpnja 2021. te je taj iznos odlukom Gradske skupštine postao sastavni dio temeljnog kapitala koji Grad unosi u KK Cibona sportsko dioničko društvo.

Tijekom 2022. godine, uz redovite nadzore Sportskog saveza i Gradskog ureda, provedeno je osam dodatnih kontrola i revizija.

Kod Kajak kanu kluba Zagreb utvrđeno je da nije opravdan utrošak 39.630 eura namijenjenih održavanju i opremanju sportskog objekta te su pokrenuti postupci povrata.

Kontrolom financijskih potpora za vrhunski sport utvrđeno je i da Zagrebački taekwondo savez nije dokazao namjenski utrošak 4.000 eura dodijeljenih za 2021., a sredstva su vraćena u gradski proračun.

Godinu dana kasnije, uz redovite nadzore, provedeno je šest dodatnih kontrola. Utvrđeno je da za dio sredstava koje je Sportski savez dodijelio tijekom 2021. i 2022. nije bilo moguće potvrditi namjenski utrošak u iznosu od 111.370 eura za košarku, karate i Košarkaški klub Cibona. Zatražen je povrat sredstava, koja su uplaćena u gradski proračun.

Hrvatski skijaški savez nije dostavio dokumentaciju za 143.246 eura

Tijekom 2024. godine, uz redovit nadzor Saveza i Ureda, provedeno je još 12 kontrola i revizija kojima su obuhvaćeni Hrvatski skijaški savez, Hrvatski judo savez, HAOK Mladost, 1. Hrvatski motociklistički klub Zagreb, Zagrebački savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Košarkaški klub Cibona, Sportski savez Grada Zagreba, Ustanova Upravljanje sportskim objektima te drugi korisnici sredstava dodijeljenih iz gradskog proračuna.

Za dodijeljenih 143. 246 eura tijekom 2022. godine, Hrvatski skijaški savez nije dostavio dokumentaciju te je zatražen povrat tih sredstava.

Kod HAOK Mladost provedena je kontrola troškova prehrane sportaša te nije bilo moguće potvrditi da su sredstva od 10.616,23 eura korištena za tu namjenu.

Kod 1. Hrvatskog motociklističkog kluba Zagreb potvrđen je nenamjenski utrošak od 1.715 eura što je vraćeno u cijelosti.

U dijelu koji se odnosi na povrat neutrošenih sredstava članica Sportskoga saveza evidentiran je povrat 15.905 eura.

Zagrebački boksački savez vratio je 5.658 eura zbog potvrđenog nenamjenskog utroška sredstava za vrhunski sport.

Raskinut odnos s tri trenera čiji rad nije bilo moguće potvrditi

Uz redovite nadzore u 2025. godini provedeno je 11 kontrola i revizija, obuhvaćeni su Sportski savez Grada Zagreba, Zagrebački šahovski savez i Boćarski savez Grada Zagreba.

Kod Zagrebačkoga šahovskog saveza, kontrolom nije bilo moguće potvrditi rad trenera, te je taj savez raskinuo radni odnos s tri trenera čiji angažman nije bilo moguće na odgovarajući način dokazati.

Kod Boćarskog saveza utvrđeno je da iznos od 8500 eura nije bio utrošen namjenski. Nadzor je obuhvatio razdoblje od 2020. do 2024. te je taj savez vratio sredstva.

Iz dijela proračuna kojim upravlja Sportski savez Grada Zagreba vraćeno je neutrošenih 34.744 eura za 2024. godinu.

Tijekom ove godine, pored redovitih nadzora provedeno je pet dodatnih kontrola i revizija, prvenstveno usmjerenih na Košarkaški klub Cibona. Utvrđeno je da za dio od 122.000 eura dodijeljenih tijekom 2024. nije bilo moguće potvrditi njihov namjenski utrošak.

Pročelnik Gradskog ureda Juroš navodi da su nakon provedenih nadzora od korisnika zatražena dodatna očitovanja i dokumentacija radi potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, te su navedeni procesi u tijeku. U slučaju da ne budu utvrđeni temelji za trošak, bit će zatražen povrat sredstava.

U ovoj je godini nastavljen postupak povrata neutrošenih i/ili neprihvatljivo utrošenih sredstava Sportskog saveza Grada Zagreba za prošlu godinu. Utvrđen je neutrošeni iznos od 55.500 eura, te je zatražen povrat, kaže u Izvješću pročelnik Juroš.