Stigao je rekordni broj kandidata za vojne pilote: "Privlači me nebo, privlači me let"

Jedan po jedan na selekcijski let. I tako njih 24. Toliko kandidata nije bilo još od 1999. godine. Neke su privukli rafalei, neke čisti adrenalin.

"Želja za avijacijom se rodila kad sam prvi put skočio s padobranom, tu sam znao da želim nešto više pa kud bolje nego avioni. Privlači me nebo, privlači me let", rekao je David Sokolović, kandidat.

U MORH-u nisu iznenađeni rekordnim interesom.

"Mislim da je uveliko pripomoglo i modernizacija HRZ-a koji se dešava zadnjih par godina, kao i dolazak novog borbenog zrakoplova rafalea", rekao je Denis Živaljić, nastavnik letenja.

Denis Živaljić, nastavnik letenja Foto: Dnevnik Nove TV

A da bi uopće postali piloti, proces koji moraju proći je rigorozan. Gleda se baš sve.

"Dosta je naporno doći do ove faze. Ima mnogo ispitivanja, ima mnogo zdravstvenih pregleda. Treba biti tjelesno spreman. Naravno, treba i ovdje sad na selekcijskom letenju naučiti mnogo gradiva", rekao je Leo Sakač, kandidat.

Leo Sakač, kandidat Foto: Dnevnik Nove TV

"Od kandidata tražimo vrlo visoku psihofizičku stabilnost, tražimo pravilno donošenje odluka pod pritiskom unutar samog zrakoplova, veliku disciplinu, predanost radu i ono što je najbitnije da su dobrog zdravstvenog stanja", rekao je Denis Živaljić, nastavnik letenja.

Samo oni najbolji i postaju piloti. Ipak, svatko sanja svoj san. Jedni bi rafale drugi helikoptere.

"Najveća želja mi je nekako rafale, zbog te supersonične brzine, akrobacije, te moderne tehnologije, ali ako ništa drugo, bit ću zadovoljan i krila oluje", rekao je Leo Sakač, kandidat.

"Želja mi je rafale, isto tehnologija, akrobacije, mogućnosti nekakve koje nudi, adrenalin. Ali opet, tu sam da letim. Nikakav izbor neće se grdo gledat", rekao je David Sokolović, kandidat.

Vojni avioni - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Vojni avioni - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"San svakog polaznika koji se tu prijavi je letjeti na borbenom zrakoplovu. Ali, naravno, kroz sam proces školovanja koji je dosta težak, složen i zanimljiv, steknu svjesnost ostalih postrojbi unutar HRZ-a, pa se poslije opredijele za protupožarnu eskadrilu, eskadrilu helikoptera i ostalih tipa letjelica", rekao je Denis Živaljić, nastavnik letenja.

Među kandidatima ove godine ima i pet žena. Za mladost koja se možda još misli, ovogodišnji kandidati poručuju - da, teško je. Ali, isplati se.

Vojni avioni - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ako je želja tu sigurno, sigurno. Nudi se puno. Radi se puno, ali pogled je lijep, posao je lijep", rekao je David Sokolović, kandidat.

I odgovoran. Jer oni najbolji među njima sutra će čuvati hrvatsko nebo.