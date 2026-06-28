Hrvatska se od jutra prži, ovo su rekorderi: Za više regija podignuta najveća razina upozorenja

Temperature izmjerene jutros u 7 sati najavile su još jedan vrući dan u Hrvatskoj, posebno na njenom jugu gdje je izmjereno i više od 30 stupnjeva Celzija.

Rekorder je Dubrovnik sa 30. 8 stupnjeva, slijedi ga Lastovo sa 30. 4 stupnja te Split aerodrom sa 30 stupnjeva. Neznatno manje, 29.8 stupnjeva Celzija izmjereno je na splitskom Marjanu.

Najugodnije, samo 13. 6 stupnjeva Celzija, izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku. Ugodno je bilo i u Lici, u Ličkom Lešću izmjereno je 17. 5 stupnjeva, u Otočcu 18. 0, u Nacionalnom parku Plitvička Jezera 18. 3, a u Delnicama 18. 4 stupnja Celzija.

U Zagrebu, na mjernoj postaji u Maksimiru, izmjereno je 24. 2 stupnja Celzija, na aerodromu 21. 7, a na Puntijarki, na Medvednici, 22. 7 stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

U nastavku dana očekuje se sunčano vrijeme i poslijepodne većinom vrlo vruće. Na kopnu je lokalno moguć umjeren dnevni razvoj oblaka i u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak.

Vjetar će biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni.

Na Jadranu će od sredine dana puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a poslijepodne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 34 i 39 stupnjeva.

Vrijeme 28. lipnja Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske, narančasto, upozoravajući tako na izuzetno opasno i opasno vrijeme.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", poručili su iz DHMZ-a.

Meteoalarm 28. lipnja Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Najveća razina upozorenja je za ponedjeljak i utorak podignuta i za osječku, karlovačku i kninsku regiju, pa će tako većina Hrvatske biti pod crvenim meteoalarmom.

Meteoalarm 29. lipnja Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Visoke temperature u Hrvatsku je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. U subotu su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj.

Ipak, kako je prognozirao meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić, od sredine tjedna se nazire slabljenje toplinskog vala, a zatim i kraj.

Po svemu sudeći, glavnina promjene vremena uz osvježenje i oborine, uz moguće izražene nestabilnosti, na vidiku je potkraj srijede i u četvrtak. Zatim slijedi postupno smirivanje vremena.