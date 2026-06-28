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Hrvatska se od jutra prži, ovo su rekorderi: Za više regija podignuta najveća razina upozorenja

Piše Hina, K. Č., 28. lipnja 2026. @ 08:48 komentari
Toplinski val, ilustracija
Toplinski val, ilustracija Foto: Getty Images
Stiže vrhunac ekstremnog toplinskog vala.
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