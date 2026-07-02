Možda već godinama preplaćujete autoosiguranje, a da toga niste ni svjesni: Evo kako to provjeriti

Registracija vozila za većinu vozača znači i obnovu police obveznog autoosiguranja. Mnogi pritom očekuju da će cijena biti slična kao prošle godine ili da će kod svih osiguravatelja biti gotovo jednaka, ali realnost je često drukčija.

Iako se radi o istoj ili vrlo sličnoj polici, cijena se od jednog do drugog osiguravatelja može znatno razlikovati. Upravo zato prije ugovaranja novog autoosiguranja vrijedi istražiti tržište i usporediti dostupne ponude. Više o autoosiguranjima možete istražiti na stranici Bijelo Jaje.

Svaka osiguravajuća kuća ima svoje kriterije koje uzima u obzir

Iako mnogi misle da cijena autoosiguranja ovisi isključivo o vozilu, osiguravajuće kuće pri izračunu uzimaju u obzir niz različitih čimbenika. Važnu ulogu imaju starost i snaga automobila, bonus ili malus vozača, mjesto registracije, dob vlasnika te eventualne štete iz prethodnih godina. Na konačan iznos utječe i odabir dodatnih pokrića.

Zbog različitih modela procjene rizika svaki osiguravatelj može drukčije vrednovati iste podatke. Upravo zato dva gotovo identična automobila ili vozača mogu dobiti osjetno različite ponude kod različitih osiguravajućih kuća.

Usporedbu cijena najbolje je napraviti na vrijeme, a ne ostaviti za zadnji tren

Mnogi vozači o osiguranju počnu razmišljati tek nekoliko dana prije isteka postojeće police. Tada je najčešće cilj što prije završiti administraciju, pa se često produži postojeće osiguranje bez provjere drugih opcija.

Puno je praktičnije usporedbu napraviti ranije, pogotovo ako mijenjate automobil, prvi put registrirate vozilo, imali ste štetu tijekom prethodne godine ili razmišljate o dodatnim pokrićima poput kaska ili asistencije na cesti. Upravo u takvim situacijama razlike među ponudama često postaju najizraženije.

MOJE OSIGURANJE Foto: PR

Nije važna samo cijena nego i ono što polica uključuje

Najniža cijena ne mora uvijek značiti i najbolji odabir. Obvezno autoosiguranje pokriva štetu prema trećim osobama, ali ne i štetu na vlastitom vozilu, zbog čega mnogi vozači biraju dodatna pokrića.

Ovisno o vrijednosti vozila i navikama u vožnji, može biti korisno ugovoriti kasko, asistenciju na cesti, zaštitu bonusa ili osiguranje vozača i putnika. Kod novijih i skupljih automobila takva pokrića mogu biti posebno vrijedna, a razlike među policama često nisu vidljive samo u konačnoj cijeni nego i u uslugama koje uključuju.

Lojalnost nije uvijek najisplativija opcija

Brojni vozači godinama ostaju kod istog osiguravatelja vjerujući da će tako ostvariti najbolje uvjete. Iako vjernost pojedinoj osiguravajućoj kući ponekad donosi određene pogodnosti, to ne znači da je postojeća polica ujedno i najpovoljnija na tržištu.

Uvjeti i promotivne akcije mijenjaju se iz godine u godinu pa oni koji redovito uspoređuju ponude često lakše pronađu povoljniji omjer cijene i pokrića.

Danas je dovoljno nekoliko minuta za usporedbu više ponuda

Za razliku od nekadašnje prakse obilaska poslovnica ili pojedinačnog kontaktiranja agenata, danas se više ponuda može usporediti online. Dovoljno je unijeti osnovne podatke o vozilu i vlasniku kako bi se dobio pregled dostupnih opcija.

Platforma Moje osiguranje omogućuje usporedbu ponuda različitih osiguravajućih kuća na jednom mjestu, bez dodatnih troškova i bez obveze ugovaranja police. Tako vozači mogu jednostavno usporediti cijene, pokrića i dodatne pogodnosti te donijeti odluku koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Njihovu ponudu dodatno istražite na stranici Bijelo Jaje.