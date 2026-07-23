MORH odustao od ugovora u zadnji tren: Vojska ipak neće spavati na srpskim madracima

Hrvatski vojnici ipak neće spavati na madracima poput ovih. Odustalo se u zadnji tren - prije nego su stigli i do kreveta i do vojarni. Zapelo je na - podrijetlu.

"Ministarstvu obrane nije prihvatljivo da se madraci za vojničke krevete proizvode u Republici Srbiji i sukladno zakonskim mogućnostima poništit će taj postupak nabave i neće sklopiti ugovor (...) Ubuduće će za ovakve postupke nabave revidirati uvjete vezane za područje proizvodnje i nabave", poručili su iz Ministarstva obrane za Dnevnik Nove TV.

Madraci u vojarnama - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Htjeli su kupiti 1700 madraca za nekoliko lokacija. Na natječaj u lipnju stiglo je više ponuda. Posao je dobila Komforta iz Slavonskog Broda. No, tvrtka s dva zaposlenika koja je odabrana kao najpovoljnija - ponuđene madrace kupuje u Srbiji, a na hrvatskom tržištu preprodaje.

"Sve je novo - od madraca, kreveta, ormara i sve je spremno za prihvat ročnika. Standardi smještaja su izuzetno dobri!" izjavio je prije nekoliko mjeseci Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera OSRH prilikom predstavljanja smještaja za ročnike.

Madraci u vojarnama - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Nitko iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera ne želi govoriti o tome zašto su se predomislili, pa nisu stavili potpis na ugovor.

Pojašnjenja ne nudi ni slavonskobrodski dobavljač, niti odgovara na pozive. Ali u očitovanju koja su im morali dostaviti potvrđuju da im se proizvodni pogoni nalaze u Srbiji. Jamče kvalitetu, ali i isporuku preko druge tvrtke čiji je račun, prema podacima FINA-e - u blokadi.

Afera s madracima stiže nakon one s vojničkim čizmama u koju je 'zagazio' bivši šef MORH-ove nabave, brigadir Ivica Devčić. Ovako je nakon toga govorio ministar Anušić.

Madraci u vojarnama - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih biti i u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme kao što smo reagirali mi i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji nemaju tu kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju, ne proizvode ništa, stvaraju si ekstra profit", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Kad neće jedan, hoće drugi ministar u Vladi. Poslove s madracima koje je Anušić stopirao, Božinović je dogovorio. MUP ih je nabavio za spavaonice na Policijskoj akademiji, potrebe Ravnateljstva civilne zaštite, ali i služenje civilnim ročnicima.

Madraci u vojarnama - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Od gotovo 126 tisuća eura već je polovica ugovora realizirana. Prijašnjih godina bili su teški gotovo 40 tisuća eura. Kažu - nemaju saznanja o proizvodnim pogonima s druge strane granice.