Mladić koji je aktivirao eksplozivnu napravu bori se za život, susjedi su šokirani: "Skočila sam iz kreveta, kuća se zatresla"

Što se točno dogodilo u dnevnom boravku obiteljske kuće u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva, istražitelji još utvrđuju.

U improviziranog ili vojnog eksploziva ozlijeđene su tri osobe. Neslužbeno, riječ je o ocu i dvojici sinova, a jedan od sinova bori se za život. 20-godišnjak koji je aktivirao napravu helikopterom je prebačen u Zagreb.

Bosiljevo - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"20-godišnjak je rukovao improviziranim eksplozivnim sredstvom ili vojnim eksplozivom i time izazvao eksploziju u obiteljskoj kući, u dnevnom boravku. Pritom je zadobio ozljede opasne po život", rekla je Katarina Nadia Požega iz PU karlovačke.

Katarina Nadia Požega Foto: Dnevnik Nove TV

62-godišnjak i 22-godišnji mladić lakše su ozlijeđeni.

"Radi se o lakšim tjelesnim ozljedama. Po obradi su oni hospitalizirani na našem kirurškom odjelu i izvan životne opasnosti su, dobrog su općeg stanja", objasnio je Dalibor Lavrnja iz Opće bolnice Karlovac.

Dalibor Lavrnja Foto: Dnevnik Nove TV

Susjedi eksploziju opisuju stravičnom, a šteta na drvenoj kući je velika, što samo govori o razornosti eksplozije.

"Ja sam skočila s kreveta jer sam mislila da se kuća zatresla", rekla je jedna od susjeda. "Vrata su se od eksplozije zatresla", rekao je drugi susjed.

O susjedima svi govore pozitivno pa ih je ovaj događaj dodatno šokirao.

"Ovo kad se vidi... to je grozno što se dogodilo", rekao je jedan od susjeda. "Neviđena tragedija, šok. Moja žena ni sad se još nije nadošla", dodao je drugi susjed.

Bosiljevo - 3 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Upravo zbog ovakvih tragedija gotovo 20 godina traje policijska akcija "Manje oružja, manje tragedija", osobito na nekadašnjim ratnim područjima poput Karlovačke županije.

I ove je godine, nažalost, količina oružja prikupljena na tom području velika, kažu iz policije.

Bosiljevo - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Apeliramo na sve koji negdje čuvaju, skrivaju ili pronađu oružje ili eksplozivna sredstva da nam se obavezno jave, neka nas nazovu na 192, tako da bude što manje stradalih osoba", dodala je Požega.

Očevid i kriminalistička istraga trebali bi rasvijetliti sve okolnosti stravičnog događaja.

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