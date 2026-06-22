Bježao policiji pa udario u njihov auto, policajca nabio nogom: Jedva ga svladali, kazna mu je paprena!

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom kojeg sumnjiči za prisilu prema dvojici policajaca.

Mladić je tijekom noći u subotu vozio automobil marke BMW kada su ga policajci pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima. On se, međutim, nije zaustavio, nego im je počeo bježati.

Tijekom bijega na području Lučkog, dok su ga policajci pokušavali zaustaviti, 20-godišnjak je svojim automobilom namjerno udario u službeno policijsko vozilo. U njemu su se nalazila dvojica policijskih službenika.

Nakon toga je izgubio nadzor nad autom i sletio s kolnika. Iako je zatim ponovno pokušao pobjeći, policajci su ga sustigli i uhitili. Kako bi ga spriječili u bijegu i svladali njegov otpor, uporabili su tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Tijekom postupanja mladić je nogom udario jednog policajca. Ipak, zagrebačka policija navodi da nitko pritom nije ozlijeđen.

Vozač je prijavljen zbog više prometnih prekršaja te je doveden na nadležni sud. Sud ga je pravomoćno proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 5630 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 20-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.