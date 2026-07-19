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Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"

PišeK. Č., 19. srpnja 2026. @ 13:56 komentari
Mlada vatrogaskinja poginula u prometnoj nesreći
Mlada vatrogaskinja poginula u prometnoj nesreći Foto: screenshot/DVD Krašić/Facebook
Djevojka je smrtno stradala na mjestu nesreće.
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