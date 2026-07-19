Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"

Pripadnici DVD-a Krašić oprostili su se na društvenim mrežama od svoje mlade kolegice (18) koja je u subotu ujutro poginula u prometnoj nesreći na autocesti A1.

"S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu", objavili su.

U komentarima ispod objave su se od djevojke oprostili i brojni prijatelji, poznanici te drugi vatrogasci.

Policija je u nedjelju objavila detalje nesreće u kojoj je stradala mlada vatrogaskinja.

Nesreća se dogodila oko 9 sati, između 18. i 19. kilometra autoceste A1 kod Jastrebarskog. Djevojka se BMW-om zagrebačkih registracijskih oznaka kretala lijevom prometnom trakom, upravljajući automobilom bez položenog vozačkog ispita.

Prema policiji, nije držala potreban razmak iza vozila ispred sebe pa je, pokušavajući izbjeći izravan nalet, skrenula ulijevo i prednjim dijelom udarila u drugi automobil.

Nakon sudara BMW je odbačen na meki teren, gdje je udario u ogradu i dva stabla te se zaustavio. Osamnaestogodišnjakinja je smrtno stradala na mjestu nesreće.