Mislio je da će se obogatiti, a ostao bez gotovo 58.000 eura: Sve je počelo jednim oglasom

Kako je priopćila Policijska uprava brodsko-posavska, oštećeni je na društvenim mrežama pronašao oglas za ulaganje u kriptovalute te se prijavio u nadi da će ostvariti veliku zaradu.
Tijekom posljednja tri mjeseca kontaktirale su ga nepoznate osobe koje su se predstavljale kao financijski stručnjaci. Slijedeći njihove upute, u više je navrata uplaćivao novac na različite račune uvjeren da ulaže u profitabilan posao.
Prevaranti su od njega izvukli više od 57.800 eura, a kada su početkom srpnja zatražili još 15.000 eura, 61-godišnjak je posumnjao da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.
Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet počinitelja.
Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu iznimno oprezni s ponudama koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu, osobito kada je riječ o ulaganjima u kriptovalute.
Prevaranti se često predstavljaju kao investicijski ili financijski stručnjaci, obećavaju nerealno visoke prinose te stvaraju osjećaj hitnosti kako bi žrtve što prije uplatile novac. U pojedinim slučajevima nagovaraju građane i na instalaciju zlonamjernih programa, čime preuzimaju kontrolu nad njihovim računalima i bankovnim računima.
Policija poziva građane da prije bilo kakvih ulaganja provjere vjerodostojnost investicijskih ponuda te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama ili tvrtkama koje obećavaju zajamčenu i brzu zaradu.