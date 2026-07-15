Mislio je da će se obogatiti, a ostao bez gotovo 58.000 eura: Sve je počelo jednim oglasom

Policija istražuje novu investicijsku prijevaru u kojoj je 61-godišnji muškarac ostao bez više od 57.800 eura nakon što je nasjeo na lažna obećanja o brzoj zaradi trgovanjem kriptovalutama.

Kako je priopćila Policijska uprava brodsko-posavska, oštećeni je na društvenim mrežama pronašao oglas za ulaganje u kriptovalute te se prijavio u nadi da će ostvariti veliku zaradu.

Tijekom posljednja tri mjeseca kontaktirale su ga nepoznate osobe koje su se predstavljale kao financijski stručnjaci. Slijedeći njihove upute, u više je navrata uplaćivao novac na različite račune uvjeren da ulaže u profitabilan posao.

Prevaranti su od njega izvukli više od 57.800 eura, a kada su početkom srpnja zatražili još 15.000 eura, 61-godišnjak je posumnjao da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili identitet počinitelja.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu iznimno oprezni s ponudama koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu, osobito kada je riječ o ulaganjima u kriptovalute.

Prevaranti se često predstavljaju kao investicijski ili financijski stručnjaci, obećavaju nerealno visoke prinose te stvaraju osjećaj hitnosti kako bi žrtve što prije uplatile novac. U pojedinim slučajevima nagovaraju građane i na instalaciju zlonamjernih programa, čime preuzimaju kontrolu nad njihovim računalima i bankovnim računima.

Policija poziva građane da prije bilo kakvih ulaganja provjere vjerodostojnost investicijskih ponuda te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama ili tvrtkama koje obećavaju zajamčenu i brzu zaradu.