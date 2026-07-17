Poznato kada će biti obnovljena naša najveća bolnica: Ovo su noviteti koje će pružati pacijentima

Uz obnovu i završetak najveće hrvatske bolnice, planira se i uvođenje novih terapijskih postupaka i uređaja, rekla je u petak ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon obilaska KBC-a Zagreb te dodala da se nabava PET/CT uređaja očekuje do kraja ove godine, a nije isključena ni nabava ciklotrona.

Ministrica zdravstva rekla je kako se do kraja ove godine očekuje završetak treće faze obnove KBC-a Zagreb, a nove zgrade u 2027. godini. Dosadašnja ukupna kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura.

Uz gradnju i obnovu, ministrica je najavila i uvođenje novih terapijskih postupaka, osobito za onkološke pacijente i djecu, pri čemu je naglasak na PET/CT uređaju.

PET/CT uređaji i ciklotron

"Proveden je i postupak javne nabave u KBC-u Zagreb kao javnoj zdravstvenoj ustanovi, gdje se očekuje, ako prođe sve po planu, negdje do kraja godine, a opet ovisno i o trećoj fazi izgradnje samog KBC-a i instalacije novog PET/CT uređaja", rekla je Hrstić.

KBC Split prije nekoliko mjeseci dobio je suglasnost za nabavu PET/CT uređaja i taj postupak traje, dok Vinogradska bolnica, istaknula je ministrica, nije to dovršila i "trenutačno je u visokom stupnju obnove, pa će ta tema možda nekad doći na dnevni red".

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki istaknuo je kako bolnica želi jačati terapijske mogućnosti.

"Kako dolazi novi PET/CT, vjerujem da bi proizvodnja radiofarmaka u Hrvatskoj bila svakako isplativa. Mi smo radili neke osnovne izračune i mislim da bi bilo dobro da ciklotron bude u Hrvatskoj koji će opsluživati javni zdravstveni sustav. Mi smo spremni biti domaćin toga", rekao je Borovečki.

"U ovom trenutku, za dva dostupna PET/CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i četiri dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET/CT-a, vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu", rekla je Hrstić.

Broj zahvata i liste čekanja

U društvu ravnatelja KBC-a Zagreb i državnih tajnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tončija Glavinića i Sanje Bošnjak, ministrica zdravstva obišla je i gradilište nove bolničke zgrade i garaže koje se financira zajmom Svjetske banke i iz državnog proračuna. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 179 milijuna eura i trenutačno je najveća investicija u zdravstvu, čiji je nositelj Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ravnatelj Borovečki rekao je i da će garaža biti gotova do kraja 2027. godine, a KBC Zagreb imat će i helidrom.

Na novinarsko pitanje je li zbog procesa obnove bilo manje zahvata i kako se sve skupa odrazilo na liste čekanja, Borovečki je odgovorio da rade više nego 2019. godine kada su imali 1,5 milijuna slučajeva, a sada 1,75 milijuna, dok liste čekanja kontinuirano prate.

"Odgovorno tvrdim da je zdravstvena skrb cijelo ovo vrijeme bila na najvišoj mogućoj razini, a sigurno da nije bilo lako se u ovom svemu snalaziti. Mislim da je sve to prošlo dosta dobro", istaknuo je Borovečki te dodao da će nakon obnove kapacitet bolnice biti manji za 300 kreveta jer je povećan broj kreveta u dnevnoj bolnici.

Nova zapošljavanja i spremačice

Novinari su ravnatelja pitali i hoće li biti dodatnih zapošljavanja, osobito spremačica, čiji se manjak ponovno aktualizirao posljednjih dana, na što je Borovečki odgovorio da stalno imaju natječaje, ne samo za tu kategoriju zaposlenih.

"Radimo na tome da povećamo što je više moguće njihovu plaću. Dali smo im maksimalni zakonski dopušteni koeficijent za plaće i zahvalni smo im za njihov izuzetno predan rad", poručio je.

Ministrica je naglasila kako se posljednjih šest godina broj zaposlenih u zdravstvu povećao za pet-šest tisuća. Dotaknula se i bolovanja, kao što je to slučaj u KBC-u Split.

"Problematika organizacije nastaje upravo zbog tih kratkotrajnih bolovanja, a ne zbog apsolutnog broja dostupnosti zdravstvenog kadra, što znači da ćemo morati kroz organizacijske, trenutačne i buduće mogućnosti osigurati da nam se ne događa akutni nedostatak djelatnika kao što je trenutačno ljetna turistička sezona", rekla je Hrstić.