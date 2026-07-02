Započinje izgradnja nove zgrade KBC-a na istoku Hrvatske: "Omogućit će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu"

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je u četvrtak da započinje provedba projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Kliničkog bolničkog centra Osijek, jednog od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, procijenjenog na više od 800 milijuna eura.

Nova bolnička zgrada trebala bi osigurati suvremenije prostorne, tehnološke i organizacijske uvjete za pružanje zdravstvene zaštite, unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika te dodatno ojačati ulogu Osijeka kao regionalnog zdravstvenog središta, navodi Ministarstvo.

Početak provedbe projekta obilježen je radnim sastankom u Ministarstvu zdravstva na kojem su sudjelovali predstavnici tog ministarstva, Ministarstva financija, Osječko-baranjske županije i KBC-a Osijek.

Savjetovanje s gospodarskim subjektima počinje u petak čime se otvara prva faza provedbe projekta i priprema postupka javne nabave.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je kako početak realizacije projekta predstavlja važan korak u modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava.

"Izgradnjom nove zgrade KBC-a Osijek građanima će biti dostupnija, kvalitetnija i sigurnija zdravstvena zaštita, a zdravstvenim djelatnicima osigurat će se suvremeni uvjeti rada, primjereni potrebama moderne medicine i budućih generacija pacijenata", poručila je Hrstić.

Projekt izgradnje i opremanja nove zgrade KBC-a Osijek uvršten je u Program Vlade Republike Hrvatske za mandat od 2024. do 2028. godine, a Vlada je 28. svibnja ove godine donijela zaključak kojim podupire njegovu izgradnju i opremanje te osigurala preduvjete za pokretanje konkretnih aktivnosti.

Projekt nove zgrade KBC-a Osijek već je niz godina jedan od najvećih planiranih ulaganja u hrvatsko bolničko zdravstvo. Nova građevina trebala bi objediniti dio bolničkih sadržaja koji su danas raspoređeni na više lokacija te omogućiti učinkovitiju organizaciju rada i suvremene uvjete liječenja za stanovnike Osječko-baranjske županije i šire regije istočne Hrvatske.