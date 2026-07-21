Auto kupili prije nekoliko dana, pa doživjeli šok kad su saznali da država daje tisuće eura: "Nama bi to bila ogromna pomoć"

Ministar Šipić brusi nove mjere.

"Evo jedna od novih će sigurno biti kupnja automobila za obitelji s više djece. To će biti jedna nova mjera. Iznos će biti značajan. Mi planiramo do 15 000 eura", izjavio je Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Ova izjava razveselila je mnoge velike obitelji. Pa i Josipu koja ima petero djece. Bez automobila, kaže, teško. I ne radi se tu o luksuzu.

Ivan Šipić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Da odvedete dijete, ako imate više manje djece, vi morate svugdje ići, na trening, školu, u doktora, vi ih sve morate voditi sa sobom. Tako da i bez obzira, ako je muž na putu, a majka sama s djecom, opet treba sva ta mjesta", rekla je Josipa Nemet, majka petero djece.

Obitelj Čaljkušić koja ima šestero djece se 'pak pita - što sad? U petak su kupili ovaj kombi na lizing. Prvo im je slučajno razbijeno staklo. A onda kao da to nije dovoljno, sinoć su čuli ministra kako najavljuje novu mjeru.

Samo tri dana nakon njihove kupnje.

"A tko će nam popravit kombi?", pitalo je dijete, a majka je dobacila da će to biti ministar uz smijeh svih okupljenih.

No, kako su se osjećali kad su čuli snoć za mjeru?

Kombi Foto: Dnevnik Nove TV

"Kao da smo malo trebali pričekati, ali evo da smo znali, evo ne znam šta bi napravili. Mi smo bili baš u potrebi kupiti auto. Mislim, tih 15.000 eura koje je ministar najavio nama bi bilo od velike pomoći", izjavila je Lucija Čaljkušić, majka šestero djece.

Jer kaže - sve je skupo. 35 000 eura su platili ovaj polovni s devet sjedala. Rata im je 400 eura na mjesec. Trošak, ali nužni.

"Kriterij je bio zapravo šta manje novaca, a da nas služi. Međutim, evo za 20.000 eura vi ne možete kupiti ništa da vas služi i da bi koristilo. Izraubani su auti i uzak je izbor", dodala je Lucija Čaljkušić, majka šestero djece.

A što demografi kažu na izbor ove mjere?

Ivan Šipić - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Može dobro doći, ali neće biti odlučujuće za imanje četvero i više djece po redu rođenja", izjavio je prof. dr. sc. Nenad Pokos, demograf.

Pa pojašnjava.

"Takve djece 2024. za koju imamo posljednje podatke je bilo u RH 2203, što je iznosilo 6,8 posto sve živorođene djece u Hrvatskoj, to nije velik broj i mislim da obitelji koje bi se odlučile za taj poticaj neće snažno opteretiti državni proračun", pojasnio je Pokos.

Kako će sve skupa izgledati vezano za ovu, novu mjeru, detalji se još ne znaju.

"Bit će cenzusni uvjeti", poručio je ministar demografije i useljeništva, te naglasio da se obitelji strpe s kupnjom.

"Nama bi odgovaralo ako bi on uzeo u obzir da ljudi koji nisu znali unazad tipa 6 mjeseci ili godinu dana ili dok su pod financijskom obvezom za to auto koje je kupljeno u tu namjenu da nas uzme u obzir. Jer to je stvarno veliki, veliki izdatak i nama bi puno značilo", naglasila je Čaljkušić, majka šestero djece.

Josipa Nemet Foto: Dnevnik Nove TV

Budući da ima još ovakvih primjera, Udruga obitelji 3 plus pisala je ministarstvu i pitala hoće li se moći dobiti subvenciju retroaktivno, ali i za još nekoliko nedoumica...

"Najavljena je mjera za automobil sa 7 sjedala. Mi imamo i u našoj udruzi, a i u RH ima puno obitelji koje imaju šestero i više djece, tako da njima ne zadovoljava ta mjera, oni trebaju veće automobile i hoće li postojati gradacija sufinanciranja za to...", rekla je Nemet, majka petero djece.

Više detalja bi se trebalo znati krajem sljedećeg tjedna.