U Banskim dvorima sastala se parlamentarna većina. Premijer i ministri koalicijskim partnerima predstavili su paket mjera protiv inflacije i energetskog udara. Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara o ovoj je temi razgovarala s predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom.

Ovim novim paketom Vladine pomoći, rekao je ministar Davor Filipović, pomoći će se svim sugrađanima i poduzetnicima. Ne treba strahovati, uvjeravaju, niti od velikih računa za struju.

Ministar Filipović objasnio je što točno podrazumijeva novi paket Vladine pomoći. "U ovom paketu pomoći ćemo svim našim sugrađanima što se tiče struje, pomoći ćemo mikropoduzetnicima, obrtnicima, svim onima koji su posebno ugroženi", rekao je.

"To podrazumijeva bolnice, škole, vrtiće. Nitko od njih neće biti u situaciji da ne može plaćati cijenu energenata. Također, pomoći ćemo i dijelu velikih poduzetnika - to je jedan sveobuhvatan paket", dodao je.

Hrebak detaljnije o paketu

A što se krije u paketu mjera više je otkrio koalicijski partner, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. S njim je u studiju Dnevnika Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Otvorio je razgovor informacijom o tome koliko će težak biti paket mjera. "Paket će biti obilat, i to je upravo ono što smo tražili. Svi smo se složili da je potreban jak, velik paket mjera koji će pomoći svima. Sigurno je veći od šest milijardi kuna, ali premijer će u četvrtak objaviti detaljnije informacije", rekao je Hrebak.

Nakon današnjeg sastanka čulo se i da struja "neće drastično poskupjeti", Hrebak je tu tvrdnju pojasnio. "Pa gledajte, postoje situacije da je u školi plin skočio 10 do 12 puta, a cijene struje 4 do 5 puta. Sada su hrvatskoj javnosti najviše potrebne umirujuće poruke, i na tome će upravo ove mjere i raditi", rekao je.

"Za nekoliko stotina tisuća umirovljenika će biti sigurno da će plaćati upravo ove tržišne cijene električne energije i plina, u planu je i energetski dodatak na njihove mirovine, ali i neke dodatne mjere, koje će našim sugrađanima pomoći ne samo s plaćanjem energenata, već i sa smanjenjem inflatornog pritiska s kojim smo svi suočeni", objasnio je.

Radna mjesta i zamrzavanje cijena

Usporedio je izazove koji nam slijede s onima koje smo prošli na vrhuncu koronakrize. "Kao i za vrijeme koronakrize, vrlo nam je bitno očuvati gospodarsku aktivnost i radna mjesta, tako da smo se odlučili za sličan pristup kao tada. Dakle, plaće neće ići preko Zavoda, nego planiramo smanjenje oporezivanja, uvođenje subvencija za troškove energenata, za električnu energiju, za plin, sve kako bismo očuvali gospodarsku aktivnost", rekao je Hrebak.

"Najviše će se ići prema onim malima, dakle pekarima, frizerima, ugostiteljima, obrtnicima, tu ide najveći dio mjera, ali budući da je paket mjera sveobuhvatan, pomoći ćemo i velikim poduzetnicima, sukladno njihovoj potrošnji i proizvodnji", rekao je.

Pojasnio je ulogu Ministarstva financija, ali i Porezne uprave. "Osobno mislim da bi se trebalo ići u smanjenje oporezivanja prema poduzetnicima, upravo zato da očuvamo potrošnju, na način da se na određene primitke građana smanji porez. Konkretnije, ministarstvo financija će morati ići u određene izmjene poreznog sustava, gdje će jedan dio ići prema smanjenju presije prema građanima, u smislu osobnih dobitaka", rekao je.

Spominjalo se i zamrzavanje cijena, čak i na razini EU-a. "Moguće, premijer nije išao u detalje, ali taj smo dio isto podržali za one namirnice od kojih građani žive, dakle kruh, mlijeko, ulje, tjestenina, sličan model kao što ga provodi Mađarska. Hrvatska nije izuzetak, i na razini EU se dogovara zamrzavanje cijena određenih proizvoda. To će biti još jedna dodatna stvar, jer će se naš paket upotpunjivat s europskim", objasnio je.

"Zato idemo sad na vrijeme poslati jake i snažne poruke. U ovom trenutku je najbitnije da građani znaju ozbiljnost situacije", dodao je.

Naposljetku je komentirao i današnji sastanak oporbe. "Čuo sam jedino salvu uvreda, i to mi signalizira da oporoba ne želi zapravo preuzeti vlast, već samo žele vršiti pritisak na nas. Više bih volio čuti neke kontraprijedloge, to sam čuo samo od SDP-a. Jedino od njih, od ostatka oporbe nisam to čuo, i zato mislim da je ovaj paket dobar i mi ćemo ga kao koalicijski partneri podržati, baš zato jer se njime hrvatskim građanima šalje jaka poruka stabilnosti", rekao je Hrebak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



