Milanović u posjetu Crnoj Gori, razgovarat će se o otvorenim pitanjima: "Predsjednik je spominjao neke pomalo zbunjujuće teze..."

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u utorak i srijedu na NATO samitu, a izravno iz Ankare doputovao je u službeni posjet Crnoj Gori gdje se susreo i sa zajednicom Hrvata.

O svemu je izvijestila reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Paula Klaić Saulačić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović organizirao je u Cetinju svečani doček na kojem će prisustvovati Milanović, koji je u poslijepodnevnim satima stigao u Tivat.

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U Tivatu se predsjednik sastao sa zajednicom Hrvata. Razgovarali su o temama koje ih muče, ističe Klaić Saulačić, te dodaje da su iz zajednice naglasili kako nikad nisu imali bolje odnose s Hrvatskom.

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Predsjednik se osvrnuo na otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske, granice, odštetu logorašima te brod Jadran.

"Milanović kaže da ništa od tog nije nerješivo, a neka od tih pitanja uopće ne smatra problemima. Osvrnuo se i na put u Ankari. Spominjao je i neke pomalo zbunjujuće teze, govorio je da je tamo čuo svašta i da se neke države pripremaju na rat s Rusijom, a kada smo tražili objašnjenje nismo ga dobili", istaknula je reporterka.

Milanović je govorio i o nabavci vojne opreme, a nije propustio ni priliku obračunati se s premijerom Andrejem Plenkovićem te ministrom obrane Ivanom Anušićem.

Zoran Milanović u Crnoj Gori - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon svečanog dočeka u Cetinju slijedi svečana večera gdje će Milanović razgovarati s Milatovićem oko otvorenih pitanja.

Crna Gora je prvi kandidat za ulazak u Europsku uniju, a Hrvatsku vidi kao partnersku zemlju. "Svi se nadaju da će se otvorena pitanja riješiti", izvijestila je Klaić Saulačić.