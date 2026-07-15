Milanović i Anušić se sastali sa zapovjednikom NATO-a. Ministar ga upozorio: "Srbija posjeduje..."

Zapovjednik NATO-a u Europi Alexus G. Grynkewich u srijedu se sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem s kojima je razgovarao o stabilnosti na jugoistoku Europe.

Vrhovni zapovjednik za Europu (SACEUR) u Hrvatsku je stigao na poziv načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnika Tihomira Kundida, priopćeno je iz ureda predsjednika.

Grynkewich je na turneji državama jugoistoka Europe, a u Hrvatsku je stigao dan nakon posjeta Sloveniji.

Milanović je rekao da je NATO obrambeni savez u kojemu Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima, stoji u priopćenju njegova ureda.

SACEUR-u je ukazao na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u NATO-u i naglasio važnost kolektivne obrane, priopćio je Pantovčak.

U raspravi o nizu tema Milanović je Grynkewichu istaknuo važnost stabilnosti u jugoistočnoj Europi, uključujući i Kosovo.

O sigurnosnoj situaciji u najmlađoj europskoj državi s Amerikancem je razgovarao i ministar Anušić, kazavši da je prisutnost međunarodne zajednice na Kosovu ključ stabilnosti za ovaj dio Europe.

U kontekstu nedavne najave NATO-a o prilagođavanju brojnosti NATO-ove operacije KFOR u toj zemlji, ministar obrane rekao je da je Hrvatska zainteresirana da zadrži broj svojih pripadnika u tim snagama, a po potrebi ga i poveća, stoji u priopćenju ministarstva (MORH).

U operaciji potpore miru trenutno sudjeluju 152 pripadnika Hrvatske vojske, a prema odluci Hrvatskog sabora za 2026. godinu, može ih biti do 200, navodi MORH.

Anušić je SACEUR-a još jednom upozorio da Srbija posjeduje kineske hipersonične rakete te podsjetio da je o tom ofenzivnom sustavu prije koji mjesec premijer Plenković pisanim putem obavijestio NATO, odnosno glavnog tajnika Marka Ruttea.