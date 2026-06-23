Velika rasprava stručnjaka: Je li u hrvatskom dijelu Jadrana uočena velika bijela psina ili je u pitanju bila druga vrsta?

Na Facebook stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo objavljena je poveznica na znanstveni rad u kojem grupa stručnjaka za morske pse brani tezu da je u Jadranu ulovljeno mladunče velike bijele psine.

Kako su napisali u objavi na društvenoj stranici, znanstvene spoznaje moraju biti otvorene stručnoj provjeri i kritički komentari važan su dio znanstvenog diskursa.

Upravo zato, nakon što je u kasnijem znanstvenom komentaru profesora Alena Solde osporeno da se radilo o velikoj bijeli psini (Carcharodon carcharias) te je primjerak reinterpretiran kao kučina (Lamna nasus), uslijedila je opsežna analiza.

Velika bijela psina Foto: Journal of Marine Science and Engineering

Domaći stručnjaci, zajedno s međunarodnim timom koji okuplja autoritete za velike bijele psine i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno su analizirali dostupne podatke kako bi provjerili argumente iz komentara i bolje objasnili izvornu identifikaciju. Njihov odgovor službeno je objavljen u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Marine Science and Engineering.

Zašto je pronalazak mladog morskog psa podigao toliku prašinu?

Susreti s velikim bijelim psinama u Jadranskom moru iznimno su rijetki, a ova je vrsta u Sredozemlju kritično ugrožena. Svako potvrđeno opažanje stoga je iznimno dragocjen podatak za znanstvenu zajednicu. U ovom je slučaju ključnu ulogu odigrala tzv. građanska znanost (engl. citizen science) - odnosno fotografije i informacije koje su poslali sami građani.

Znanstvenici ističu da podaci građana mogu biti neprocjenjiv izvor, ali samo ako prođu pažljivu i rigoroznu stručnu provjeru. Kada se analiziraju sustavno i kritički, ovakvi zapisi mogu znatno pridonijeti boljem poznavanju, praćenju i zaštiti rijetkih morskih vrsta, a posebice otkrivanju potencijalnih područja gdje se ove psine kote i odrastaju.

Velika bijela psina Foto: Journal of Marine Science and Engineering

Zašto znanstvenici tvrde da je to ipak velika bijela psina?

U osporavanom komentaru navodilo se kako zubalo i plavičasti ton uočenog morskog psa ukazuju na to da je riječ o kučini. Međutim, u novoj, detaljnoj studiji u kojoj su reevaluirani svi vanjski i dentalni likovi, međunarodni tim je pokazao zašto je oslanjanje na samo jednu, varijabilnu osobinu (poput zubala u ranoj fazi razvoja) pogrešno.

Znanstvenici su u obranu svoje teze iznijeli niz dokaza:

Oblik i boja peraja : Fotografije jasno pokazuju da prsne peraje imaju tamne vrhove s uskim crnim rubom, što je tipično za veliku bijelu psinu. Nasuprot tome, kučina na donjoj strani prsnih peraja ima znatno šire tamno područje koje se proteže prema bazi.

: Fotografije jasno pokazuju da prsne peraje imaju tamne vrhove s uskim crnim rubom, što je tipično za veliku bijelu psinu. Nasuprot tome, kučina na donjoj strani prsnih peraja ima znatno šire tamno područje koje se proteže prema bazi. Prva leđna peraja : Peraja uočenog primjerka ima konkavan (udubljen) stražnji rub i nema uočljiv bijeli vrh na stražnjem slobodnom dijelu, što ponovno isključuje kučinu, kod koje je taj vrh uvijek izražen i bijele boje.

: Peraja uočenog primjerka ima konkavan (udubljen) stražnji rub i nema uočljiv bijeli vrh na stražnjem slobodnom dijelu, što ponovno isključuje kučinu, kod koje je taj vrh uvijek izražen i bijele boje. Veličina primjerka : Argument da je procijenjena duljina od 120-130 centimetara premala za veliku bijelu psinu u Sredozemlju odbačen je povijesnim podacima koji dokazuju da su u ovom području slobodno plivajući primjerci uočavani čak i pri duljinama od 85 centimetara.

: Argument da je procijenjena duljina od 120-130 centimetara premala za veliku bijelu psinu u Sredozemlju odbačen je povijesnim podacima koji dokazuju da su u ovom području slobodno plivajući primjerci uočavani čak i pri duljinama od 85 centimetara. Razvoj zubala (Ontogeneza): Osporavanje temeljeno na nagnutosti i navodnom nedostatku nazubljenosti zuba znanstvenici objašnjavaju prirodnim procesom razvoja. Kod mladih jedinki velike bijele psine nazubljenost je često slabo izražena ili ograničena na bazu krune zuba, što se s rastom mijenja, te to ne može biti dokaz da je riječ o drugoj vrsti.

Zubi velike bijele psine Foto: Journal of Marine Science and Engineering

Znanstveni tim naglašava da robusna taksonomska identifikacija živućih morskih pasa mora biti holistička – ona mora integrirati dentalne podatke s vanjskom morfologijom i, kada je to moguće, genetskim dokazima, umjesto da se jedna varijabilna osobina tretira kao presudna. Genetska analiza u ovom slučaju, nažalost, nije bila moguća jer je uočeni primjerak brzo nakon ulova prodan.