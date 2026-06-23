Velika rasprava stručnjaka: Je li u hrvatskom dijelu Jadrana uočena velika bijela psina ili je u pitanju bila druga vrsta?

Na Facebook stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo objavljena je poveznica na znanstveni rad u kojem grupa stručnjaka za morske pse brani tezu da je u Jadranu ulovljeno mladunče velike bijele psine.
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Kako su napisali u objavi na društvenoj stranici, znanstvene spoznaje moraju biti otvorene stručnoj provjeri i kritički komentari važan su dio znanstvenog diskursa.
Upravo zato, nakon što je u kasnijem znanstvenom komentaru profesora Alena Solde osporeno da se radilo o velikoj bijeli psini (Carcharodon carcharias) te je primjerak reinterpretiran kao kučina (Lamna nasus), uslijedila je opsežna analiza.
Velika bijela psina
Foto:
Journal of Marine Science and Engineering
Domaći stručnjaci, zajedno s međunarodnim timom koji okuplja autoritete za velike bijele psine i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno su analizirali dostupne podatke kako bi provjerili argumente iz komentara i bolje objasnili izvornu identifikaciju. Njihov odgovor službeno je objavljen u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Marine Science and Engineering.
Zašto je pronalazak mladog morskog psa podigao toliku prašinu?
Susreti s velikim bijelim psinama u Jadranskom moru iznimno su rijetki, a ova je vrsta u Sredozemlju kritično ugrožena. Svako potvrđeno opažanje stoga je iznimno dragocjen podatak za znanstvenu zajednicu. U ovom je slučaju ključnu ulogu odigrala tzv. građanska znanost (engl. citizen science) - odnosno fotografije i informacije koje su poslali sami građani.
Znanstvenici ističu da podaci građana mogu biti neprocjenjiv izvor, ali samo ako prođu pažljivu i rigoroznu stručnu provjeru. Kada se analiziraju sustavno i kritički, ovakvi zapisi mogu znatno pridonijeti boljem poznavanju, praćenju i zaštiti rijetkih morskih vrsta, a posebice otkrivanju potencijalnih područja gdje se ove psine kote i odrastaju.
Velika bijela psina
Foto:
Journal of Marine Science and Engineering
Zašto znanstvenici tvrde da je to ipak velika bijela psina?
U osporavanom komentaru navodilo se kako zubalo i plavičasti ton uočenog morskog psa ukazuju na to da je riječ o kučini. Međutim, u novoj, detaljnoj studiji u kojoj su reevaluirani svi vanjski i dentalni likovi, međunarodni tim je pokazao zašto je oslanjanje na samo jednu, varijabilnu osobinu (poput zubala u ranoj fazi razvoja) pogrešno.
Znanstvenici su u obranu svoje teze iznijeli niz dokaza:
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Oblik i boja peraja: Fotografije jasno pokazuju da prsne peraje imaju tamne vrhove s uskim crnim rubom, što je tipično za veliku bijelu psinu. Nasuprot tome, kučina na donjoj strani prsnih peraja ima znatno šire tamno područje koje se proteže prema bazi.
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Prva leđna peraja: Peraja uočenog primjerka ima konkavan (udubljen) stražnji rub i nema uočljiv bijeli vrh na stražnjem slobodnom dijelu, što ponovno isključuje kučinu, kod koje je taj vrh uvijek izražen i bijele boje.
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Veličina primjerka: Argument da je procijenjena duljina od 120-130 centimetara premala za veliku bijelu psinu u Sredozemlju odbačen je povijesnim podacima koji dokazuju da su u ovom području slobodno plivajući primjerci uočavani čak i pri duljinama od 85 centimetara.
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Razvoj zubala (Ontogeneza): Osporavanje temeljeno na nagnutosti i navodnom nedostatku nazubljenosti zuba znanstvenici objašnjavaju prirodnim procesom razvoja. Kod mladih jedinki velike bijele psine nazubljenost je često slabo izražena ili ograničena na bazu krune zuba, što se s rastom mijenja, te to ne može biti dokaz da je riječ o drugoj vrsti.
Zubi velike bijele psine
Foto:
Journal of Marine Science and Engineering
Znanstveni tim naglašava da robusna taksonomska identifikacija živućih morskih pasa mora biti holistička – ona mora integrirati dentalne podatke s vanjskom morfologijom i, kada je to moguće, genetskim dokazima, umjesto da se jedna varijabilna osobina tretira kao presudna. Genetska analiza u ovom slučaju, nažalost, nije bila moguća jer je uočeni primjerak brzo nakon ulova prodan.