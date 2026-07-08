Matijević nakon presude napao SDP: "Nisam nasilnik, lešinarite na kazni od 265 eura"

Davor Matijević, nezavisni splitski vijećnik, na Općem prekršajnom sudu u Splitu proglašen je krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji kojeg je počinio nad suprugom u kolovozu 2022. godine.

Matijević smatra kako se njegova privatna obiteljska situacija i poruke koje je slao koriste kao instrument političke osvete zbog posla kojim se bavi.

Njegovu objavu s Facebook profila prenosimo u cijelosti:

"Kada se dvoje ljudi rastaje i prepire, nerijetko padnu teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće ni uznemirujuće niti se razlikuju od onoga što se, nažalost, često događa u teškim razvodima.

Jedina razlika je u tome što su moje poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim.

Kad bih ih objavio, vjerujem da bi svima bilo jasno da nisam nikakav nasilnik. Upravo zbog dostojanstva svog djeteta te poruke do danas nisam objavio, iako osobno nemam ništa protiv da to učinim. Zbog djeteta sam šutio i kad je moj, sad već bivši punac tražio sastanak sa Šutom i ponudio mu kako mi naštetit u kampanji.

Šuta je tad bio korektan pa je prekinio sastanak, a ovaj je otišao ponudit Puljku, šta je ovaj objeručke prihvatio. Poslije je ovaj davao intervju protiv mene.

Unatoč tome, sadržaj tih poruka i cijelu obiteljsku situaciju svojevremeno sam pokazao vodstvu svoje tadašnje stranke, uključujući predsjednika stranke Hajdašu Dončiću, kao i koalicijskim partnerima s kojima sam izlazio na izbore. Sve je to znao i čovjek koji me danas proziva. Znao je sadržaj poruka, a unatoč tome prihvatio je biti voditelj mog izbornog stožera.

Posebno je licemjerno što stranka koja u svojim redovima ima saborskog zastupnika čiji je razvod bio daleko teži, a spominjale su se i optužbe za fizičko nasilje (nije Lalovac) danas pokušava politički lešinarit na mojoj prekršajnoj kazni od 265 eura?!

Nije im smetala ni koalicija sa ljudima čiji su članovi imali optužnice za prijetnje novinarkama ili su slali seksualne sadržaje maloljetnicama. To im je prihvatljivo kad treba dobit koji glas više.

I ne, ne optužujem tog saborskog zastupnika. Znam koliko razvod može biti težak, koliko iscrpljujuća može biti borba oko djeteta i koliko se obiteljske situacije mogu iskriviti i zloupotrijebiti u političke svrhe.

Zato smatram da je lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža razina politike.

S razlogom su neki ljudi danas bivši u mom životu. A ja sam iskreno sretan što ovom političkom društvu više ne pripadam ni na koji način", naveo je Matijević.

Inače, Matijević podržava vladajuću većinu u splitskom Gradskom vijeću kao presudna, 16. ruka. Njegovu presudu komentirao je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručivši kako osuđuje svaki oblik nasilja i ne relativizira ničiju odgovornost, te da i dalje očekuje potporu većine gradskih zastupnika.

"Za razliku od Centra, čiji su članovi i suradnici opterećeni optužnicama za prijetnje, provale i druge afere, ne bavim se osobnim i obiteljskim situacijama gradskih vijećnika niti ih koristim u političke svrhe. Moj fokus je na uspješnom upravljanju Gradom, projektima i iskoraku koji Split zaslužuje. Na tom putu i dalje očekujem potporu većine gradskih vijećnika", izjavio je Šuta za Hinu.