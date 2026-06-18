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Marković: Nema toliko palih HDZ-ovaca, koliko ima tvrtki u koje ih Plenković smješta

Piše Hina, 18. lipnja 2026. @ 15:30 komentari
Ivana Marković
Ivana Marković Foto: Damjan Tadic/Cropix
"Očito je jasno da je Plenković nastavio kadrovirati iza zatvorenih vrata, mimo zakona, mimo preporuke OECD-a", istaknula je Marković.
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