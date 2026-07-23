Odvjetnik o novom kraku USKOK-ove istrage, pretrazi doma Siniše Krajača i prijavi protiv Hajduka: "Znamo tko iza toga stoji"

Nakon što su uslijedila nova uhićenja te pretraga doma Siniše Krajača, o najnovijim potezima USKOK-a i nastavku istrage u programu Dnevnika Nove TV govorio je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, naglasivši kako ga širenje postupka ne iznenađuje.

"Vrlo često u USKOK-ovim istragama, kako se stvari otvaraju, tako se i proširuju na nekakve nove ljude, tako da to nije ništa neobično. Vjerojatno USKOK ima svoje razloge i dokaze da je postupio na taj način", kazao je Pavasović Visković.

Ivan Kaštelan i Ljubo Pavasović Višković - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Osvrnuo se i na činjenicu da je pretražen dom Siniše Krajača, koji pritom nije uhićen nego ima status svjedoka.

"Ukoliko nema dokaza za neku osobu, a postoji nekakva indicija da bi kod njega moglo biti nešto pronađeno, tada USKOK ide na takvu varijantu. Vrlo je često da se nečiji dom pretraži kako bi se našli dokazi protiv te ili neke treće osobe. Činjenica da gospodin Krajač nije uhićen znači da za njega u ovom trenutku nema nikakve sumnje da bi počinio kazneno djelo", pojasnio je.

Što je s izručenjem Pavleka?

Pavasović Visković, koji u ovom postupku brani Nenada Erora, komentirao je i informacije o daljnjim koracima u pogledu izručenja Vedrana Pavleka iz Kazahstana te navode o ispitivanju drugih aktera.

Ivan Kaštelan i Ljubo Pavasović Višković - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Zahtjev za izručenjem je već poslan. Pavlek koristi sva sredstva i instrumente da to izručenje izbjegne, tako da ovo novo proširenje istrage neće dodatno otegnuti postupak. To su dvije odvojene stvari – izručenje ide neovisno o ovome što se događa u matičnom postupku", naglasio je odvjetnik.

"Netko želi destabilizirati Hajduk"

Posebno se osvrnuo na situaciju u HNK Hajduk, gdje obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora, nakon što je objavljeno da su na adresu kluba stigle kaznene prijave.

Ivan Kaštelan i Ljubo Pavasović Višković - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Radi se o anonimnoj kaznenoj prijavi i nečemu što je potpuno besmisleno. Međutim, Državno odvjetništvo mora raditi svoje provjere – svaka prijava koja uđe u sustav mora biti zaključena meritornom odlukom. Netko je to podnio i dostavio medijima kako bi destabilizirao klub, a mi otprilike znamo tko iza toga stoji", izjavio je Pavasović Visković, dodavši da je riječ o "grupaciji koja ima interes naštetiti klubu".

Istaknuo je kako je klub od USKOK-a dobio tek dopis u kojem se traži dostava određene, vrlo općenite dokumentacije.

Ivan Kaštelan i Ljubo Pavasović Višković - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Nema nikakvog razloga za brigu. USKOK i DORH primaju hrpu anonimnih prijava i dužni su ih procesuirati te zatražiti izvide. Hajduk je klub koji ima dosta problema, ali sasvim sigurno nema problema sa zakonitošću poslovanja", zaključio je Pavasović Visković u razgovoru za Dnevnik Nove TV.