Lažni liječnik šestero žrtava prevario za više od 41.000 eura: Evo koliko bi mogao provesti u zatvoru

Zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo u utorak je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv državljanina Sjeverne Makedonije koji je predstavljajući se kao liječnik šestero žrtava prevario za više od 41.000 eura.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnicu podnijelo pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, a 58-godišnjaka terete za tri kaznena djela prijevare za koje je predviđeno do pet godina zatvora te još tri za koje zbog veće materijalne štete zakon predviđa kaznu do osam godina.

Optužnicom se okrivljenik tereti da je u vremenu od lipnja 2025. do srpnja 2025., u Zagrebu, zajedno s nepoznatim osobama, telefonski kontaktirao žrtve te im se lažno predstavljao kao liječnik, tražeći ih pritom da podmire troškove liječenja za članove njihovih obitelji za koje je neistinito naveo kako su teško ozlijeđeni u prometnim nesrećama, izvijestilo je tužiteljstavo.

Žrtve bi im potom predavale novac pa je šest osoba ukupno prevareno za 41.400 eura.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo optužnicom je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.