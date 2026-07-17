Htio kredit preko lažnog posrednika, pa gorko požalio: Ostao bez tisuću eura

Uhićen nije nitko, ali jedan je 64-godišnjak ostao bez više stotina eura nakon što je nasjeo na prijevaru lažnog posrednika za kredite.

Prema informacijama Policijske uprave istarske, muškarca je između 4. i 6. svibnja kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao djelatnik francuske agencije za posredovanje između klijenata i banaka pri realizaciji kredita.

Prevarant mu je obećao pomoć pri podizanju kredita, ali uz uvjet da prethodno uplati tisuću eura za navodne troškove. Nakon što je 64-godišnjak uplatio traženi iznos, muškarac mu se više nije javljao. Tada je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem.

Policija upozorava na lažne kredite i pozajmice

Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni kada traže financijsku pomoć izvan ovlaštenih bankarskih institucija. Lažni oglasi za brze pozajmice i kredite često ciljaju osobe koje su u financijskim poteškoćama ili ne mogu dobiti kredit u banci.

Počinitelji pritom najčešće traže uplatu novca unaprijed za navodne administrativne troškove, a nakon uplate prekidaju svaki kontakt ili pronalaze razne izgovore kako bi odgodili isplatu obećanog kredita.

Građanima se savjetuje da prije bilo kakve uplate provjere nalazi li se tvrtka ili osoba koja nudi kredit na popisu kreditnih posrednika Ministarstva financija, pažljivo prouče uvjete ponude i izbjegavaju sumnjive transakcije.

U slučaju sumnje na prijevaru ili drugo kazneno djelo, događaj treba odmah prijaviti policiji na broj 192.