Zašto neke nekretnine brzo pronalaze kupca, dok druge mjesecima ostaju na tržištu bez ozbiljnih upita?

Jedna od najčešćih pogrešaka vlasnika nekretnina jest pogrešno određivanje početne cijene. U praksi to često znači da je nekretnina precijenjena, zbog čega dulje ostaje na tržištu bez ozbiljnih upita, ili podcijenjena, pa se prodaje brže, ali ispod realne vrijednosti.

Ni jedna ni druga krajnost nisu dobre, ali su zamke u koje je lako upasti ako se na proces prodaje odlučite bez stručne podrške agencije za nekretnine. Prvi korak u prodaji ili kupnji nekretnine može biti i istraživanje trenutačne ponude na tržištu na stranici Bijelo Jaje.

Tržište se razlikuje od grada do grada

Opatija i okolno područje karakteriziraju velike razlike u vrijednosti nekretnina, koje ovise o mikrolokaciji, pogledu, kvaliteti gradnje, stanju nekretnine i aktualnoj potražnji.

Zbog toga se realna tržišna cijena ne može odrediti na temelju općenitih usporedbi, već analizom realiziranih prodaja i trenutačnih tržišnih okolnosti.

Smart Invest Properties Foto: PR

U tom procesu ključnu ulogu imaju specijalizirane agencije koje poznaju lokalno tržište.

Uloga agencije prije samog oglašavanja

Posao agencije ne počinje oglašavanjem, već analizom i procjenom nekretnine. Na temelju usporedivih prodaja i tržišnih trendova definira se realna cijena i strategija nastupa na tržištu.

Iz agencije Smart Invest Properties naglašavaju da je cilj pravilno pozicionirati nekretninu kako bi se privukli relevantni kupci i ostvarila optimalna tržišna vrijednost u razumnom roku.

Kompleksan proces koji ide puno dalje od oglasa

Nakon definiranja strategije slijedi faza prezentacije nekretnine. Kvalitetna prezentacija, profesionalne fotografije i jasno definirani marketinški kanali imaju značajan utjecaj na interes kupaca.

Smart Invest Properties Foto: PR

No jednako važan dio posla odvija se iza kulisa, a to je provjera i priprema dokumentacije, koordinacija izrade energetskog certifikata, priprema predugovora i kupoprodajnog ugovora te organizacija prijenosa vlasništva i režijskih obveza na novog vlasnika.

Agencije dodatno surađuju s pravnim stručnjacima i drugim partnerima kako bi cijeli proces bio siguran i učinkovit.

Pregovori kao ključan dio prodaje

Pregovori između kupca i prodavatelja često su najosjetljiviji dio procesa. Uloga agencije jest posredovanje i usklađivanje interesa obiju strana kako bi se postigao realan i održiv dogovor, uz jasno razumijevanje tržišnih uvjeta.

Smart Invest Properties Foto: PR

Iako se prodaja nekretnine često svodi na pitanje "koliko vrijedi", stručnjaci ističu da je cijena tek početna točka procesa.

Povjerenje, individualan pristup i diskrecija kao temelj rada

Poseban naglasak stavlja se na slušanje potreba i životnog stila kupca kako bi se pronašla nekretnina koja je pravi izbor, a ne samo dobra prilika. Budući da velik dio suradnji dolazi preko preporuka, u radu se posebno ističu povjerljivost, diskrecija i individualan pristup svakom klijentu.

Najvećim priznanjem smatraju preporuke klijenata koji ih upućuju dalje jer poznaju tržište i pronalaze rješenja koja zaista odgovaraju.

Uspješna prodaja rezultat je kombinacije realne procjene, kvalitetne prezentacije, poznavanja tržišta i profesionalnog vođenja cijelog procesa, od prve procjene do konačnog prijenosa vlasništva. Kakve se nekretnine trenutačno nude, pogledajte na stranici Bijelo Jaje.