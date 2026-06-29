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POKROVITELJ SMART INVEST PROPERTIES

Zašto neke nekretnine brzo pronalaze kupca, dok druge mjesecima ostaju na tržištu bez ozbiljnih upita?

Piše Nova Studio, 30. lipnja 2026. @ 09:53 komentari
Smart Invest Properties
Smart Invest Properties Foto: PR
Uspješna prodaja ne ovisi samo o oglasu već i o pravilnoj strategiji, realnoj procjeni vrijednosti i poznavanju tržišta. Oni koji rade na tržištu nekretnina i koji ga najbolje poznaju mogu dati vrijedne savjete koji će cijeli proces maksimalno olakšati.
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