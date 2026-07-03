Kupili ste stan u novogradnji? Prije useljenja trebate donijeti 7 ključnih odluka o uređenju doma

Kupnja novog stana jedan je od najuzbudljivijih trenutaka. Sve je novo, čisto i spremno za uređenje, a čini se kao da je najteži dio već iza vas. No zapravo tek tada počinju odluke koje dugoročno određuju koliko će vaš dom biti funkcionalan, ugodan i prilagođen vašem načinu života.

Personalizacija stana, uređivanje i dizajniranje može biti itekako zabavan proces, ali neke odluke bit će bitnije nego što se čine. Studio za dizajn interijera Art Biro otkriva na koje to stvari kod uređivanja stana treba posebno paziti. Više o dizajnu interijera saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Raspored namještaja treba se prilagoditi vašem životnom stilu

Postoji sedam ključnih odluka koje je pametno donijeti prije useljenja, dok još imate potpunu slobodu oblikovanja prostora. Raspored namještaja jedna je od glavnih odluka.

Položaj sofe i televizora, veličina i pozicija blagovaonskog stola, odnos kreveta i ormara te smještaj radnog kutka nisu samo estetske odluke nego i pitanja funkcionalnosti.

ART BIRO Foto: PR

Dobra rasvjeta čini obavljanje svakodnevnih zadataka lakšim

U novogradnjama se najčešće dobije samo osnovna stropna rasvjeta, što u većini slučajeva nije dovoljno. Važno je unaprijed razmišljati o slojevitosti svjetla.

Ambijentalna rasvjeta stvara atmosferu i toplinu, dok radna rasvjeta osigurava funkcionalnost u kuhinji, kupaonici ili radnom prostoru. To su mali načini da promijenite dojam prostora.

Kuhinja kao srce doma

Kuhinja je često najzahtjevniji dio planiranja jer mora istovremeno biti funkcionalna i estetski usklađena s ostatkom stana. Bez detaljnog plana lako se dogodi da nedostaje radne površine, prostora za pohranu ili praktično raspoređenih uređaja.

ART BIRO Foto: PR

Prije izrade kuhinje važno je razmisliti o vlastitim navikama u kuhanju, o tome koliko prostora realno koristite te želite li ugradbene ili samostojeće uređaje.

Utičnice i instalacije: Odluka koja se ne ostavlja za kasnije

Instalacije su jedna od onih stvari koje se najteže mijenjaju kada jednom budu završene zidne obrade i postavljen namještaj. Upravo zato važno ih je planirati ranije i u skladu sa stvarnim navikama korištenja prostora.

Treba razmisliti o svakodnevnim situacijama, od punjenja uređaja uz krevet do korištenja kuhinjskih aparata i uređaja u kupaonici.

Materijali definiraju karakter doma

Odabir materijala utječe i na estetiku i na dugotrajnost prostora. Podovi, zidne obloge, keramika i boje zajedno stvaraju dojam sklada, a mogu i vizualno povećati prostor.

ART BIRO Foto: PR

Odabir između topline prirodnog drva ili praktičnosti keramike, između mat ili sjajnih površina te između perivih ili dekorativnih zidnih obrada odluke su koje ne smijete olako shvatiti.

Planiranje budžeta pomaže da ne bude neugodnih iznenađenja

Opremanje stana često se pokaže zahtjevnijim nego što se u početku očekuje. Troškovi se brzo zbrajaju kroz namještaj, rasvjetu, materijale i detalje koji na prvi pogled djeluju sporedno.

Zato je realan i unaprijed definiran budžet ključan kako bi se izbjegle situacije u kojima se odustaje od kvalitetnih rješenja zbog neočekivanih troškova.

Dizajner može pomoći s ovakvim odlukama

Iako nije nužno angažirati stručnjaka, upravo ta odluka često donosi najveću razliku u konačnom rezultatu. Dizajner interijera ne bavi se samo estetikom već i povezuje sve elemente u jednu funkcionalnu cjelinu.

Dizajnerica interijera Melita Kenđel, iz renomiranog studija za dizajn interijera Art Biro, nedavno je radila na uređenju stana u novogradnji u kojem je detaljno planiranje znatno utjecalo na konačan rezultat i uštedu troškova.

ART BIRO Foto: PR

Prije početka završnih radova prepoznala je da predviđeni položaj televizora nije optimalan jer bi zaklanjao prirodno svjetlo u prostoru. Pravovremenom izmjenom instalacija prostor je dobio bolju protočnost svjetla bez dodatnih građevinskih zahvata.

U projektu je razvijen i slojevit koncept rasvjete koji kombinira različite izvore svjetla, čime je stan dobio toplinu i vizualnu dubinu.

Kuhinja je projektirana kao potpuno prilagođeno rješenje s dodatnim skrivenim funkcionalnostima koje poboljšavaju ergonomiju i povećavaju iskoristivost prostora. Umjesto standardnog pristupa, prostor je optimiziran tako da svakodnevno korištenje bude jednostavnije i učinkovitije.

Dodatno, odabirom pametnije kombinacije materijala postignut je balans između estetike i budžeta, bez kompromisa u kvaliteti. Kombinacija pristupačnijih i trajnih rješenja omogućila je znatnu uštedu, dok je prostor vizualno ostao profinjen i skladan.

Prostor se treba prilagoditi vama, a ne vi njemu

Useljenje u novogradnju idealna je prilika da prostor prilagodite sebi, a ne obrnuto. Što se više odluka donese unaprijed, to je cijeli proces mirniji, učinkovitiji i dugoročno isplativiji. Dodatne informacije o tome kako najbolje urediti interijer svoga novog stana čekaju vas na stranici Bijelo Jaje.