Kuća s pogledom na Medvednicu i velikim potencijalom: Na Bijeniku se prodaje zemljište za renovaciju ili gradnju

Dok neki na tržištu nekretnina provode vrijeme tražeći nekretninu u koju se mogu useliti odmah, ima i onih koji traže potencijal. Nekretnine koje se mogu srušiti ili u koje se može udahnuti potpuno novi život.

Ako ste i vi u ovoj drugoj kategoriji i tražite nekretninu koju ćete pretvoriti u svoj sljedeći poslovni ili privatni projekt, jedno zemljište koje je trenutačno na tržištu nudi veliki potencijal. Tržište nekretnina istražite na stranici Bijelo Jaje.

Zemljište koje nudi više od postojeće kuće

Ovo zemljište s postojećom kućom za renovaciju ili rušenje smješteno je na mirnoj lokaciji okruženoj zelenilom i s otvorenim pogledom na Medvednicu, Šestine i Dediće.

ADE Studio Nekretnine Foto: PR

Na prvi pogled riječ je o samostojećoj katnici stambene površine 50 kvadratnih metara, no njezina najveća vrijednost krije se u samoj lokaciji i mogućnostima koje pruža zemljište. Kuća zahtijeva potpunu renovaciju ili rušenje, što budućem vlasniku ostavlja slobodu da prostor oblikuje prema vlastitim potrebama i željama.

Smještena u mirnoj ulici podsljemenske zone, nekretnina pruža osjećaj privatnosti, dok je istovremeno dovoljno blizu svim važnim gradskim sadržajima.

620 kvadratnih metara unutar građevinske zone

Jedna od najvećih prednosti ove ponude jest činjenica da se cijela parcela nalazi unutar građevinske zone. Zemljište površine 620 kvadratnih metara nalazi se u zoni gradnje prema urbanim pravilima 2.2., što otvara mogućnost razvoja znatno većeg objekta od postojećeg.

ADE Studio Nekretnine Foto: PR

Prema važećim pravilima moguće je ostvariti najveću izgrađenost od 30 posto građevne čestice, uz bruto razvijenu površinu do 400 kvadratnih metara za samostojeće građevine. Dopuštena je gradnja do tri nadzemne etaže, pri čemu se posljednja etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Takvi uvjeti čine ovu nekretninu zanimljivom ne samo privatnim kupcima koji žele izgraditi obiteljsku kuću već i investitorima koji traže atraktivnu lokaciju za novu stambenu zgradu.

Mirna podsljemenska lokacija s odličnom povezanošću s gradom

Bijenik je već godinama među poželjnijim zagrebačkim kvartovima zahvaljujući spoju prirodnog okruženja i dobre prometne povezanosti. Ova nekretnina nalazi se svega pet minuta vožnje od Kliničke bolnice Sveti Duh, dok je do okretišta Črnomerec, Dječjeg vrtića Šumska jagoda i Osnovne škole Medvedgrad potrebno oko deset minuta automobilom.

ADE Studio Nekretnine Foto: PR

Uredna dokumentacija i mogućnost kupnje kreditom

Kupcima će biti važna i činjenica da nekretnina ima uredno vlasništvo 1/1, bez tereta, a moguća je i kupnja uz stambeni kredit. To znatno pojednostavljuje proces kupnje i omogućuje bržu realizaciju.

Za one koji traže lokaciju na kojoj mogu realizirati vlastiti projekt, bilo da je riječ o modernoj obiteljskoj kući ili investiciji u novu gradnju, ova ponuda na Bijeniku predstavlja dobru priliku. Više o ovoj i drugim nekretninama pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

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