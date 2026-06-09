Smještaj, cestarina, sladoled... Koliko prosječnoj obitelji treba za ljetovanje u Hrvatskoj? Ovo je detaljna računica

Najveći izdatak za ljetovanje je naravno smještaj. Veći izbor i pristupačnije cijene najbolje je tražiti već u siječnju.
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No nije kasno. Kao destinaciju ekipa Dnevnika Nove TV odabrala je Omiš, a izračun je napravljen na primjeru zagrebačke obitelji s dvoje odraslih i dvoje djece do 12 godina.
Ljetovanje na Jadranu - 2
Foto:
DNEVNIK.hr
Apartmanima s kuhinjom cijene se kreću od 70 do 160 za noć. U prosjeku za sedam dana oko 900 eura.
Ako smještaj nema uključen parking, u Omišu postoji opcija kupnje mjesečne karte za vozila s hrvatskom registracijom za samo deset eura u drugoj zoni.
Plaže u Hrvatskoj nisu pod naplatom, ali i odlazak na kupanje je trošak. Za pokazno ljetovanje, ekipa Dnevnika Nove TV četiri puta unajmila je po dvije ležaljke i jedan suncobran i to je koštalo 120 eura. Za odmor od sunčanja i plivanja, dvaput po sat vremena unajmila je i pedalinu te je to koštalo ukupno 50 eura. U računicu su ušle i dvije kave, dva piva, te po dva soka za djecu - ukupno 142 eura.
Ljetovanje na Jadranu - 5
Foto:
DNEVNIK.hr
Ljeto je pa je sladoled neizostavna stavka. Tijekom sedam dana za četiri osobe u izračun je ušlo i 20 kuglica sladoleda koje koštaju ukupno 62 i pol eura.
Od izleta su u računici brod do Brača s uključenim ručkom, vožnja do izletišta Radmanove mlinice, penjanje do utvrde Mirabela i obiteljski rafting prilagođen za školsku djecu čime je trošak ljetovanja dosegao 1508 eura i 50 centi.
Dobra vijest je da lokalna turistička zajednica tijekom cijele sezone nudi svakog dana neki program besplatno.
Ljetovanje na Jadranu - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
"Od vođenih tura, interpretacije kulturne baštine, planinarskog hikinga do tvrđave Fortica. Aqua aerobika, dječjih radionica, igraonica", naveo je Ivan Pavković, direktor Turističke zajednice Omiš.
Svaki četvrtak tijekom sto dana nastupaju klape u povijesnoj jezgri grada Omiša na različitim lokacijama, dodao je Pavković.
Iako odabrani apartman s početka priče ima kuhinju, u računicu su ušle dvije večere u lokalnoj konobi u iznosu od 216 eura s pićem i dva odlaska na pizzu čiji je trošak s pićem 116 eura. U ukupan zbroj troškova ušle su i četiri palačinke tijekom šetnje u iznosu od 20 eura te četiri brzinska obroka iz pekarnice u iznosu od 36 i pol eura.
Za 860 kilometara, većinom autocestom, od Zagreba do Omiša i natrag, prosječna potrošnja benzina je nešto iznad 100 eura. A tu je i trošak cestarine u dva smjera koji iznosi 52 eura i 80 centi.
Ako se izbjegava vožnja cestama pod naplatom, putovanje dionicom D1 je za 50 kilometara kraće, a i potrošnja goriva je manja. Ipak, potrebno je oko sat i pol više vremena.
Ljetovanje na Jadranu - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
Za jednotjedno ljetovanje ukupni iznos je nešto viši od dvije tisuće eura. Njemu treba dodati i dio iznenadnih troškova kojih uvijek bude, ali i kupnju namirnica za doručak i obroke koji će se pripremati u apartmanu.
Ali, to je ionako rashod koji svi imaju bili na ljetovanju ili kod kuće.