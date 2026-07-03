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Borba s plastikom

Rupe u propisima: "To je farsa koja ne zaustavlja zagađenje, već samo stvara iluziju regulacije"

Piše Hina, 03. srpnja 2026. @ 08:10 komentari
Odsad se naplaćuju i lagane plastične vrećice za voće i povrće - 2
Odsad se naplaćuju i lagane plastične vrećice za voće i povrće - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Međunarodni dan bez plastičnih vrećica prilika je za podizanje svijesti o onečišćenju plastikom i poticanje pojedinaca, poduzeća i vlada da usvoje ekološki prihvatljivije prakse.
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