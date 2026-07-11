Kampanja kao da je počela! Milanović otpao, Hajdaš Dončić siguran u svoju koaliciju: "Čuo sam da Jandroković planira rušiti Plenkovića"

SDP i MOŽEMO su u Slavonskom Brodu, a šef Sabora na samom jugu. Kao da su pred vratima izbori, a ne godišnji odmori. Ali zna se tko na izbore neće.

"Što god ja mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti, ja nemam pravo odstupiti. To je moja poslovna i patriotska dužnost. Ja moram dočekati, ako mi Bog i priroda daju, mandat na nogama do kraja. A ovaj posao morat će raditi netko drugi. Bez mene. Bez oduševljenja, molim", rekao je u srijedu predsjednik Zoran Milanović.

Zoran Milanović, predsjednik RH Foto: Dnevnik Nove TV

Možda nije bilo javnog oduševljenja, ali potiho je razveselio mnoge.

"Godinu i pol dana u javnom prostoru pričam jedno te isto. Pričam da se Milanović neće kandidirati. I većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj zna da smo si Milanović i ja vrlo dobri", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a Foto: Dnevnik Nove TV

Vrlo je to dobro za šefa SDP-a. Jer da se pita SDP-ovce, prema Crobarometru, zna se koga bi birali. Zorana Milanovića podržava njih 95 posto, a aktualnog šefa 59 posto.

"Sad će se izmišljati novi kandidati. Novi kandidati s Pantovčaka. Ali da vam opet kažem godinu dana unaprijed, i Orsat Miljenić je moj prijatelj. I Velibor Mačkić je moj prijatelj. Jučer sam bio u Požegi, znate što su mi rekli? Da se Jandroković priprema za izbore. Da planira rušiti Plenkovića", dodao je Hajdaš Dončić.

Nakon otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara, šef Sabora je u subotu ujutro obišao radove na novoj školi u Cavtatu. Održao je sastanke s lokalnim čelnicima. A Milanovićem se ne zamara.

Političke kombinacije Foto: Dnevnik Nove TV

"Potpuno je irelevantno to što je rekao. Jer se to može sto puta promijeniti. Ali nama je svejedno u HDZ-u. Mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaša i Benčić. Njima je to veći problem", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora Foto: Dnevnik Nove TV

Oni problema, kažu, nemaju. Za male stranke, na njihovim listama, kako doznaje Dnevnik Nove TV, mjesta neće biti. Osim za Daliju Orešković. Plan se brusi.

"Sa Sandrom se čujem vjerojatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si međusobno novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Ta koalicija vam je čvrsta kao armirani beton", rekao je Hajdaš Dončić.

Je li tako čvrsta i ona HDZ-a i DP-a? "Suradnjom možemo biti zadovoljni. I radit ćemo da bude još bolja", rekao je Jandroković. Na pitanje vidi li budućnost s DP-om odgovorio je: "Ne samo s DP-om nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima".

Političke kombinacije Foto: Dnevnik Nove TV

HSLS je na pragu izbora. Pitanje je koga će novo vodstvo birati. Sadašnji HSS naginje HDZ-u. A MOST ne naginje nikome. Rejting im kontinuirano raste. Bit će poželjna udavača.

"Most će jedini biti suprotstavljen ovoj Plenkovićevoj kliki i ovoj lijevoj ekipi predvođenoj SHD-om. A tko su oni, najbolje govori to da je SHD dao koncesiju kojoj se suprotstavlja Marin Miletić. A Butković i Plenković podržavaju", rekao je predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.

Marin Miletić od puta do mora neće odustati. Kampanja kao da je počela. Iako su izbori 2028.

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