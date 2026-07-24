Kakvo nas vrijeme sutra očekuje? Nakon sunčane subote stiže nam nova promjena s kišom

Većinom sunčano, ponegdje i vjetrovito, osobito na jugu gdje je bilo orkanskih udara bure pa i poteškoća u zračnom i pomorskom prometu. Na kopnu nije bilo pretoplo, dok je temperatura na moru rasla i do 30 stupnjeva. S jugozapada već jača greben anticiklone, vrijeme će i biti stabilno i većinom sunčano, toplije, no vedrina će biti prolazna jer nas u nedjelju očekuje nova promjena. U Genovskom zaljevu formirat će se ciklona koja će se od nedjelje poslijepodne premještati preko našeg područja, a na vrijeme će utjecati i dio ponedjeljka. Donijet će nam kišu, pljuskove, ponegdje obilniju oborinu, a u nedjelju i jako jugo. Sve skupa vrijeme bi se trebalo smiriti već u ponedjeljak, a onda do kraja sljedećeg tjedna biti sunčano, vrlo toplo i ponovno vruće.

Ujutro će prevladavat sunčano, na mjestima i potpuno vedro, osobito u Dalmaciji. Na kopnu će biti dosta svježe, minimalna temperatura se očekuje između 8 i 12 stupnjeva, najčešće 10ak u nizinama unutrašnjosti. Na Jadranu razumljivo toplije, od 17 do 21. U početku će još puhati većinom umjerena, ponegdje na moru samo i jaka bura. No slabjet će i tijekom dana okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar.

Vrijeme sutra

Sunčano će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati i poslijepodne. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar uz koji će ponovno zatopljeti pa će najviša dnevna temperatura biti oko 29 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Većinom sunčano, te vrlo toplo i pomalo vruće. Vjetar južni i jugoistočni, a temperatura, kao i na zapadu, blizu 30 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Bura će na moru oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, a jugozapadni vjetar će puhati i u gorju. Potom na moru i jugo, u jačanju. Ugodno, u gorskoj Hrvatskoj uz temperaturu oko 26, dok će na sjevernom Jadranu biti 29 stupnjeva. Bio meteorološke prilike generalno povoljne, tek krajem dana oni najosjetljiviji na ovom području mogu osjetiti manje tegobe vezane uz približavanje fronte, one iste zbog koje će se i vrijeme mijenjati u nedjelju.

U Dalmaciji će i biti sunčano, čak vedro, te tijekom dana vrlo toplo i vruće. Buru će zamijeniti slab i umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a temperatura bi ponovno mogla i do 30.

Temperatura mora je i dalje najčešće 25 ili 26, no na mjestima gdje ga je bura izmiješala je hladnije, primjerice u Dubrovniku danas samo 22 stupnja.

UV-indeks će biti visok ili vrlo visok. U nedjelju nas očekuje naoblačenje s kišom i izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom te moguće jakim vjetrom. Nestabilno još i u ponedjeljak, a od utorka ponovno sunčanije i sve toplije. Umjeren jugozapadnjak u ponedjeljak će okrenuti na sjeverni vjetar koji će u utorak oslabjeti.

I na moru drugi dio vikenda promjenljivo uz pljuskove i grmljavinu. Češći i izraženiji bit će u nedjelju i u noći na ponedjeljak za kad ne isključujemo niti mogućnost nevremena uz jak i olujan vjetar. Umjereno, jako, ponegdje i olujno jugo slabjet će ponedjeljak, prvo na sjevernom dijelu. U utorak će prevladavati sunčano i vruće, a temperatura će u nastavku tjedna i dalje rasti.