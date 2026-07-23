Kako dvorište pretvoriti u mjesto za odmor i zabavu? Ovo su dodaci koji će ga učiniti svima omiljenim kutkom

Ljeti se više vremena provodi vani, pa dvorišta i vrt dolaze u prvi plan. Svima će biti još draže koristiti vanjski prostor kada se on pretvori u mjesto za opuštanje, druženje i obiteljsku zabavu. Kako ga urediti i što dodati da bi postao svima omiljeno mjesto?

Web-trgovina Rasprodaja.eu obuhvaća različite kategorije proizvoda namijenjenih svima koji žele svoj vanjski prostor učiniti funkcionalnijim i ugodnijim. Široku ponudu proizvoda za uređenje dvorišta možete istražiti i na stranici Bijelo Jaje.

Ljetno osvježenje u vlastitom dvorištu uz bazene za cijelu obitelj

Kada temperature porastu, bazen u dvorištu postaje omiljeno mjesto za bijeg od vrućina. Montažni bazen Intex Prism Frame Premium jedan je od onih koji su idealni za obitelji koje žele prostran bazen u vlastitom dvorištu. Zahvaljujući čvrstom čeličnom okviru i troslojnom PVC materijalu pruža stabilnost i dugotrajnost, a kapacitet veći od 12 tisuća litara omogućuje bezbrižno uživanje u vodi tijekom toplih dana.

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Za one koji traže više od običnog osvježenja opcija može biti i hidromasažni bazen Intex PureSpa Deluxe Bubble, koji donosi pravi spa-doživljaj. Zahvaljujući sustavu kloriranja slane vode i pametnom upravljanju pomoću bežične kontrolne ploče ili aplikacije održavanje je jednostavnije, dok mogućnost zagrijavanja vode omogućuje uživanje i izvan najtoplijih dana.

Uz bazene dostupna je i dodatna oprema koja olakšava njihovo održavanje i produžuje uživanje u kupanju, poput pokrivala, pumpi i drugih dodataka potrebnih za pravilnu brigu o bazenu. Za dodatnu dozu ljetne zabave i opuštanja tu su i dodaci poput madraca na napuhavanje ili koluta za plivanje.

Vanjski kamini stvaraju poseban ugođaj druženja

Druženja u dvorištu često nisu potpuna bez toplog ambijenta i dobre hrane. Vanjski kamini sve su popularniji dodatak okućnicama jer spajaju praktičnost i estetiku – omogućuju pripremu hrane, ali i stvaraju ugodnu atmosferu tijekom večernjih druženja.

Za one koji žele poseban ugođaj u vlastitom dvorištu zanimljivo rješenje je ložište za vatru Bonfire s postoljem Solo Stove. To prijenosno ložište izrađeno je od nehrđajućeg čelika, a zahvaljujući inovativnom 360° Airflow sustavu omogućuje gotovo bezdimno sagorijevanje uz manje pepela. Bit će posebno efektno na večernjim druženjima jer će osim dodatne topline dati i romantičnu atmosferu prostoru.

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Za ljubitelje pripreme hrane na otvorenom zanimljiv dodatak dvorištu može biti i plinski roštilj Manhattan 6 + 1 Cattara, koji donosi profesionalniji pristup roštiljanju. Opremljen sa šest glavnih plamenika, dodatnim bočnim kuhalom i ukupnom snagom od 18,2 kW, omogućuje istovremenu pripremu različitih jela.

Zabava za najmlađe uz trampoline i dodatke za igru

Kod uređivanja prostora treba misliti i na najmlađe. Trampolini su jedan od najpopularnijih izbora za dvorišta jer istovremeno pružaju zabavu i potiču aktivan boravak na otvorenom.

Među zanimljivim izborima za obiteljska dvorišta je trampolin promjera 183 cm sa zaštitnom mrežom, koji kombinira sigurnost, stabilnost i jednostavno korištenje.

Čvrsta čelična konstrukcija, UV otporna odskočna cerada i zaštitna mreža pričvršćena na šest stupova omogućuju bezbrižnu igru, dok nosivost do 150 kilograma omogućuje korištenje i starijoj djeci ili roditeljima koji se žele pridružiti zabavi.

Rasprodaja.eu Foto: PR

Dječje igralište kao mjesto za bezbrižno odrastanje

Za obitelji koje žele trajno rješenje za zabavu u dvorištu dječja igrališta predstavljaju odličan izbor. Ljuljačke, penjalice i drugi elementi omogućuju djeci sate igre, istraživanja i druženja s prijateljima.

Za tople ljetne dane posebno zanimljiv izbor može biti vodeni centar za igru Dino Park, koji spaja osvježenje i zabavu u jednom. Donosi niz interaktivnih elemenata koji potiču kretanje i igru.

Rasprodaja.eu Foto: PR

Ovakvi sadržaji jednostavan su način da se svakodnevna igra pretvori u malu ljetnu avanturu, bez potrebe za odlaskom izvan vlastitog doma.

Kampiranje bez odricanja od udobnosti

Za one koji ljetno uživanje žele preseliti izvan vlastitog vrta ili dvorišta kampiranje može biti ideja za sljedeću vikend-aktivnost. Kada se ide kampirati, dobra priprema ključna je za ugodno iskustvo.

Od šatora i vreća za spavanje do praktičnih dodataka za boravak na otvorenom poput sklopive stolice, elektronske zamke za insekte ili zračnog madraca, treba misliti na svaki detalj.

Vanjski prostor u tren oka postaje omiljeno mjesto za provođenje vremena

Uređenje vanjskog prostora ne mora biti zahtjevan projekt, a uz nekoliko pažljivo odabranih dodataka dvorište može postati mjesto gdje će cijela obitelj rado provoditi vrijeme.

Bilo da je riječ o osvježenju u bazenu, večernjem druženju uz vatru, aktivnoj igri najmlađih ili opuštanju na otvorenom, mogućnosti za stvaranje ugodnog i funkcionalnog prostora su brojne. Sve za uređivanje dvorišta ili vrta pronađite na stranici Bijelo Jaje.