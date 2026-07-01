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Kad pate stopala, pati i ostatak tijela: Kako na vrijeme spriječiti ozbiljnije tegobe?

Piše Nova Studio, 01. srpnja 2026. @ 14:07 komentari
Hodanje
Hodanje Foto: Getty Images
Stopala treba početi gledati kao temelj našeg tijela jer njihov položaj utječe na zdravlje više nego što biste to na prvu pomislili.
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