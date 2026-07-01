Kad pate stopala, pati i ostatak tijela: Kako na vrijeme spriječiti ozbiljnije tegobe?

Kada se pojave bolovi u leđima, koljenima ili kukovima, većina ljudi uzrok traži u preopterećenju, dugotrajnom sjedenju ili godinama. Ipak, izvor problema često je mnogo niže, u stopalima.

Kao temelj našeg tijela, stopala nose cjelokupnu težinu i imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže, pravilnog držanja i kvalitetnog kretanja. Zato je bitno pomoći im kvalitetnom obućom i dodacima. Više o ulošcima i ortopedskoj obući po mjeri saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Prepoznajte na vrijeme da nešto nije u redu

Svaki korak koji napravimo stvara određeno opterećenje na zglobove i kralježnicu. Kada stopala nemaju odgovarajuću potporu ili kada postoji nepravilnost u njihovu položaju, s vremenom dolazi do bolova, umora i nelagode. I to ne samo u stopalima nego i u ostatku tijela.

Posebno su česti problemi poput spuštenih svodova stopala, koji mogu dovesti do nepravilnog raspoređivanja opterećenja tijekom hodanja.

OTOS d.o.o. Foto: PR

Nerijetko prvi znak da nešto nije u redu bude upravo osjećaj težine u nogama nakon kraće šetnje ili ubrzano trošenje obuće na pojedinim dijelovima potplata. Mnogi ljudi godinama zanemaruju prve simptome smatrajući ih prolaznim problemom.

Individualni ortopedski ulošci kao rješenje po mjeri

Jedan od najčešćih načina korekcije položaja stopala i rasterećenja lokomotornog sustava jesu individualni ortopedski ulošci. Za razliku od gotovih rješenja, oni se izrađuju prema otisku i anatomskim karakteristikama stopala svakog korisnika, što omogućuje preciznu prilagodbu konkretnim potrebama.

OTOS d.o.o. Foto: PR

Njihova je svrha pružiti stabilan oslonac stopalu, poduprijeti svodove i omogućiti pravilniju raspodjelu pritiska tijekom kretanja. Na taj se način smanjuje opterećenje koje trpe stopala, koljena, kukovi i kralježnica, dok hod postaje sigurniji i ugodniji.

Osim što pomažu kod spuštenih stopala i drugih deformiteta, individualni ortopedski ulošci mogu pridonijeti boljoj ravnoteži, pravilnijem držanju tijela i većoj udobnosti tijekom svakodnevnih aktivnosti.

Njihova primjena nije rezervirana samo za osobe koje već imaju izražene tegobe već i za one koji žele preventivno djelovati na zdravlje stopala i zglobova.

Važnost stručne analize stopala

Kako bi ortopedski uložak zaista odgovarao potrebama korisnika, nužna je kvalitetna analiza stopala. Zahvaljujući suvremenim metodama skeniranja moguće je precizno utvrditi način na koji osoba stoji i hoda te prepoznati područja pojačanog pritiska koja mogu uzrokovati bol ili nelagodu.

Na temelju dobivenih podataka ortopedski tehničari mogu izraditi uložak prilagođen individualnim potrebama korisnika. Takav pristup omogućuje ciljano rješavanje problema i postizanje boljih rezultata u usporedbi s univerzalnim rješenjima.

Prava obuća jednako je važna kao i uložak

Briga o zdravlju stopala ne završava odabirom odgovarajućeg uloška. Jednako važnu ulogu ima i obuća koju nosimo svakodnevno. Neodgovarajući modeli mogu dodatno opteretiti stopala i umanjiti učinak ortopedskih pomagala.

OTOS d.o.o. Foto: PR

Zato se preporučuje ortopedska i anatomska obuća koja pruža stabilnost, kvalitetnu potporu i dovoljno prostora za prirodan položaj stopala. Današnji modeli pritom uspješno spajaju funkcionalnost i estetiku pa su dostupni u različitim stilovima za svakodnevne, poslovne i slobodne aktivnosti.

Ulaganje u stopala ulaganje je u zdravlje cijelog tijela

Pravovremena analiza stopala, odgovarajuća obuća i individualno prilagođeni ortopedski ulošci mogu znatno pridonijeti većoj udobnosti, smanjenju bolova i očuvanju zdravlja cijelog lokomotornog sustava. Više o njima saznajte na stranici Bijelo Jaje.

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