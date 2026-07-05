Gabrijela (16) još uvijek nije pronađena, majka objavila potresan apel: "Znaš li koliko te tvoja braća traže?"

Još uvijek traje potraga za 16-godišnjakinjom Gabrijelom koja je posljednji put viđena 25. lipnja na zadarskom području. Njezina majka objavila je potresan apel - moli za bilo kakvu informaciju.

"Deset dana živimo u neizvjesnosti koju je riječima nemoguće opisati. Vrijeme prolazi, a za nas je stalo onog trenutka kada je Gabrijela nestala. Svaki novi dan bez nje donosi samo još više pitanja i još veću prazninu", poručila je njezina majka Valentina Jan.

Gabrijela Jan Lončarić rođena je u Ogulinu, a prebivalište joj je u Zadru. Sa svoje adrese udaljila se 25. lipnja i od tada joj se gubi svaki trag.

Tinejdžerica je visoka 165 centimetara, ima smeđu kosu i oči te je srednje tjelesne građe. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas.

"Molimo Vas, nemojte samo proći pored ove objave. Pogledajte njezinu fotografiju, podijelite je i pomozite da dođe do što više ljudi. Možda upravo netko od Vas ima informaciju koja će nas dovesti do naše djevojčice. Ako ste Gabrijelu vidjeli ili imate bilo kakvu informaciju o njezinu kretanju od 25. lipnja 2026. godine, molimo Vas da to odmah prijavite policiji. I najmanji detalj može biti važan", poručila je majka.

Objavila je poruku i za Gabrijelu

"Znaš li koliko te tvoja braća traže? Znaš li koliko puta dnevno izgovorimo tvoje ime? Koliko puta pogledamo prema vratima u nadi da ćeš baš sada ući? Baka svaki dan moli za tebe. Svi živimo samo s jednom željom – da saznamo da si dobro i da te ponovno zagrlimo."

"Ne postoji ništa što bi moglo umanjiti našu ljubav prema tebi. Što god da se dogodilo, što god da nosiš u svom srcu, molim te, samo nam se javi. Tvoj dom nije prestao biti tvoj dom. Tvoja obitelj nije prestala biti tvoja obitelj. Mi te nismo prestali voljeti ni na jednu sekundu. Čekamo te. Danas. Sutra. I svaki dan dok nam se ne vratiš."

Policija je pozvala građane da, u slučaju da imaju bilo kakvu informaciju, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.