Još niste rezervirali ljetovanje? Evo kako pronaći smještaj bez stresa

Prva odluka prilikom biranja smještaja odnosi se na to kakvu vrstu smještaja želite. Dok je nekima draže odsjesti u hotelu, pravu ćete čar mjesta na koje idete doživjeti u privatnom smještaju. Osim što ćete imati više prostora, to znači i bliži kontakt s lokalnim načinom života.

Bez obzira na to želite li provesti svoj odmor u apartmanu, sobi, kući za odmor, privatnom kampu, u prvom redu do mora, luksuznom smještaju s bazenom ili možda više volite robinzonski smještaj ili agroturizam, velik izbor privatnih smještaja možete pronaći na platformi Laganini. Njihovu ponudu smještaja pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

Privatni smještaj pobjeđuje hotele

Za razliku od klasičnog hotelskog boravka, privatni apartman omogućuje vlastiti ritam dana. Jutarnja kava na terasi, doručak kad vi želite, povratak s plaže bez gužve i osjećaj da ste kao kod kuće, samo uz more.

Samo Laganini d.o.o. Foto: PR

Posebno kod obiteljskih putovanja ili dužeg boravka, dodatni prostor i kuhinja postaju važniji od hotelskih sadržaja. Tu je i ono što se ne može jednostavno izmjeriti – osjećaj lokalnog života.

Možda je upravo zato privatni smještaj posljednjih godina postao prvi izbor mnogih putnika koji na moru ne traže samo noćenje, nego pravi odmor.

Apartmani u blizini svih sadržaja s pogledom na more

Smješteni uz samu obalu, apartmani Marina-Bayresort nude ono što mnogi traže, a rijetko pronađu – more doslovno ispred ulaza. Zahvaljujući jedinstvenoj lokaciji gosti mogu iz apartmana otići ravno na plažu.

Samo Laganini d.o.o. Foto: PR

Posebnu vrijednost lokaciji daje fina pješčana plaža s blagim ulazom u more koja je pogodna i za obitelji s djecom.

Iako niste u hotelu, luksuza neće nedostajati jer ovi apartmani i penthausi imaju sve što vam je potrebno za opušten odmor. Od prostrane kuhinje, preko apartmana uređenih dizajnerskim namještajem i pogleda na more, do malih svakodnevnih luksuza poput klime, SAT TV-a, besplatnog WiFi-ja – imat ćete sve što vam je potrebno za odmor iz snova.

Osim same lokacije uz more, Marina-Bayresort nalazi se i u neposrednoj blizini svega što vam može zatrebati tijekom boravka. Restorani, kafići i pizzerije nalaze se na pješačkoj udaljenosti, a dostupna je i mogućnost najma broda za istraživanje okolne obale i skrivenih uvala.

Samo Laganini d.o.o. Foto: PR

Laganini odmor bez stresa

Rezervacija smještaja danas često uključuje više posrednika nego stvarnog kontakta. Upravo zato Laganini već od 2012. gradi drugačiji pristup putovanju – direktnu povezanost gostiju i domaćina.

Na platformi je dostupno više od 11.000 smještajnih jedinica diljem Hrvatske, a gosti mogu izravno kontaktirati vlasnike, bez dodatnih naknada i provizija.

Ideja je jednostavna: omogućiti ljudima da Hrvatsku dožive kroz privatni smještaj, lokalne preporuke i autentično iskustvo destinacije. Ponudu smještaja pogledajte na stranici Bijelo Jaje.