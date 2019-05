Jedan od najužurbanijih dijelova dana za svakog od nas zasigurno je jutro. Spremamo se za posao, djecu za vrtić i školu, a sve što nam je tada na pameti jest hoćemo li sve stići obaviti na vrijeme. U tim kaotičnim trenucima rijetko kad pomislimo na ono što unosimo u sebe, što može dovesti do brojnih komplikacija tijekom dana. Često nismo ni svjesni koliko prehrambene navike mogu utjecati na naš život, posebice na našu karijeru.

Želimo li ostvariti svoje snove i napredovati u poslovnom smislu, izdržati ritam svakodnevice možemo tako da tijelo opskrbimo odgovarajućim vitaminima i mineralima. Kažu oni uspješni kako je zaista istinita ona stara ''Po jutru se dan poznaje.'' skoro jednako kao ''Tko rano rani, dvije sreće grabi''. Prema tome je važno kako ćete započeti dan, a najbolje je započeti ga kvalitetnim obrokom punim nutrijenata, sastavljenim od vlakna i bjelančevina do dobrih masti i vitamina.

Mnogi od nas preskaču doručak, a onda dva sata kasnije odu u obližnju pekaru ili, još gore, čekaju do ručka. Do tog trenutka, da smo kvalitetno doručkovali mogli bismo obaviti većinu posla i to duplo kvalitetnije. Siti, zadovoljni i puni energije iz zdravog doručka gradimo bolje odnose s kolegama na poslu, više smo usredotočeni i brže obavljamo zadatke.

Ne kaže se uzalud da je doručak najvažniji obrok u danu, a čini se da brojni nutricionisti i doktori to ne mogu dovoljno naglasiti. Doručak nam daje energiju da izdržimo početak dana jer nakon barem osmosatnog posta koji smo proveli tijekom noći naš je organizam izgladnio i zahtijeva hranu kako bi pokrenuo metabolizam i osigurao potrebnu energiju.

Kvalitetan obrok važan je za početak dana (Foto: Getty Images)

U trenutku kad se probudimo doručak nam pomaže da opskrbimo tijelo energijom i pokrenemo ga. Preskočimo li doručak, tijelo više nema otkud crpiti energiju i okreće se kortizolu – hormonu stresa.

Kortizol kontrolira naše raspoloženje, motivaciju i strahove, zbog čega možemo reći da je on svojevrsni alarm koji nam tijelo šalje kad je ugroženo. Taj hormon igra ključnu ulogu u mnogim tjelesnim funkcijama kao što su krvni tlak, imunološki sustav, upalni procesi te način na koji naše tijelo koristi ugljkohidrate, masti i proteine.

Svoj epitet hormona stresa stekao je zbog izrazitog lučenja u stresnim situacijama, a njegova razina mijenja se tijekom dana. Razina kortizola najviša je ujutro, kada nam pomaže da ustanemo i daje nam potrebnu snagu za početak radnog dana. S obzirom na to da je kortizol ujutro povišen, a preskakanjem doručka tijelo ga počinje još više povisivati, ne čudi što do brojnih nesuglasica i prepreka na poslu dolazi upravo tijekom jutarnjih sati. Motivirajte se i probudite zdravim doručkom da veselo pojurite u nove radne pobjede.

Svakome dobro dođe onih 15 minuta izležavanja nakon što ste utišali budilicu, no isplati se i posvetiti pripravljanju najvažnijeg obroka u danu. Bilo kakav doručak bolji je nego nikakav, zbog čega će i kriška kruha raditi razliku.

Kako bismo probudili svoje tijelo i potaknuli njegov rad, bitno ga je i hidrirati. Voda potiče naš metabolizam i ubrzava ga. Kako bismo podignuli rasploženje i prodrmali organizam, voda poput Jane vitamin koja sadrži i mnoštvo vitamina trebala bi postati neizostavan dio naše jutarnje rutine.

Doručak nam pruža potrebnu snagu za početak radnog dana (Foto: Getty Images)

Na taj način ne samo da ćemo tijelo hidrirati već ćemo ga i opskrbiti brojnim vitaminima zbog kojih će početak dana biti lakši. Oni će doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti te potaknuti normalnu funkciju imunološkog sustava.

Iako mnogi od nas nisu jutarnji tipovi, za kvalitetan doručak uvijek trebamo napraviti vremena. S obzirom na to da doručak može činiti značajnu razliku ne samo u našim prehrambenim navikama već i u našoj karijeri, ključno je dobro se organizirati. Prodrmati svoj um i tijelo možemo primjerice jednim bombastičnim smoothiejem prepunim masti, vlakna, proteina i vitamina. Prave namirnice činit će razliku, a osjećat ćemo se svježima i poletnima, što zasigurno neće proći nezamijećeno u radnoj okolini.