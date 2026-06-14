Hrvatski glumac o snimanju s holivudskom zvijezdom: "Njega prepoznaju apsolutno svi"

U studiju Dnevnika Nove TV gostovao je glumac Janko Popović Volarić, koji je u novom promotivnom filmu utjelovio vodiča slavnog holivudskog glumca Johna Malkovicha kroz Hrvatsku. Unatoč problemima s vremenom i pretrpanim rasporedima, Popović Volarić ne skriva oduševljenje konačnim rezultatom.

"Strašno sam zadovoljan. Scenarij je bio super i odmah je bilo jasno da će biti odlično. Neke smo situacije improvizirali na licu mjesta i to je na kraju ušlo u film. Prezodovoljan sam kako je sve ispalo", otkrio je glumac u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sanjom Višticom.

Iako Malkovich u javnosti često djeluje suzdržano i distancirano, Popović Volarić ističe da je u privatnom kontaktu potpuno drugačiji.

Janko Popović Volarić, glumac Foto: DNEVNIK.hr

Janko Popović Volarić za Dnevnik Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Poseban je, ima taj neki sarkazam koji koristi i privatno i u spotu. No, zapravo je jako topao i, rekao bih, mio kad mu se približite. Puno smo se družili i pričali, čuo sam anegdote iz filmova uz koje sam odrastao. S obzirom na to da on ima unučicu, a ja kćer, zapravo smo više razgovarali o obitelji nego o samom poslu“, priznaje Popović Volarić, dodajući da mu je holivudski velikan nesebično pomagao na setu i davao zanatske savjete kako bi naš glumac što bolje došao do izražaja.

Snimanje je trajalo pet dana, uz još dva dana putovanja, a filmska ekipa prošla je cijelu Hrvatsku – od Zagreba, Huma i Lošinja pa sve do Zadra, Splita i Dubrovnika. Posebno su zanimljive bile scene snimane skrivenom kamerom.

Janko Popović Volarić za Dnevnik Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Janko Popović Volarić za Dnevnik Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Imali smo par situacija u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu gdje su nas pustili da sami šećemo dok nas je kamera pratila iz daljine. Nismo imali osiguranje. Nas dvojica smo improvizirali i to je bilo dosta ludo. Mene prepoznaju Hrvati, ali njega prepoznaju apsolutno svi! Nastalo je opće ludilo, ali ljudi su reagirali strašno pozitivno“, prepričao je glumac.

Na pitanje koje bi lokacije odabrao da je mogao sam birati, Popović Volarić odgovara da bi to svakako bili otoci: "Malkovich je već ranije brodom obilazio našu obalu i jako dobro zna otoke. Mislim da bismo i on i ja izabrali Vis".

Janko Popović Volarić za Dnevnik Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Janko Popović Volarić za Dnevnik Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Reakcije publike na premijeru filma su izvrsne, a naš glumac priznaje da ga je val pozitivnih komentara zatekao usred kućanskih poslova.

"Nisam uopće znao da spot izlazi danas. Slagao sam rolete i u jednom trenutku vidio da mi je mobitel eksplodirao od poruka. Sve su reakcije pozitivne. Poznavajući nas, ima možda dvije negativne, ali stvarno je sve jako lijepo prošlo“, zaključio je Popović Volarić kroz smijeh.