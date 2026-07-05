Pune ruke posla: Objavljeni podaci o zrakoplovnim nesrećama u Hrvatskoj, a jedan je problem sve veći

Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke, a uz rast zračnog prometa povećan je i broj operatora dronova, nadzora i prekršajnih postupaka te prigovora putnika, pokazuje Izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2025. koje je u četvrtak usvojila Vlada.

U hrvatskim je zračnim lukama prošle godine ostvareno 144.708 slijetanja i polijetanja zrakoplova, 4,4 posto više nego godinu prije, dok je broj putnika porastao za 6,28 posto, na gotovo 14 milijuna.

Najprometnije zračne luke lani su bile zagrebačka, splitska i dubrovačka. Ukupni promet tereta pao je za 12 posto, na 9667 tona. U 2025. godini, prema dostupnim podacima, ostvareno je i 5555 letova parajedrilica te 4371 padobranski skok.

10 nesreća i 27 prekršaja

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u 2025. godini imala je pune ruke posla. Zabilježen je rast broja predmeta od 20,06 posto, a provedeno je 736 nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.

Pokrenuto je 27 prekršajnih postupaka protiv počinitelja te izrečeno 60 administrativnih mjera.

Tijekom 2025. zaprimljeno je i više od 1200 izvješća o događajima u zračnom prometu povezanih sa sigurnošću, što u Agenciji povezuju s jačanjem kulture sigurnosti, porastom zračnog prometa, ali i iznimnim rastom broja operatora dronova.

Dogodilo se 10 zrakoplovnih nesreća i četiri ozbiljne nezgode što je gotovo isto statistici iz 2024.

Kao jedan od najznačajnijih sigurnosnih izazova u izvješću se izdvajaju događaji povezani s pticama, bilo da je zrakoplov udario u pticu ili se na to sumnjalo. Dodatni problem predstavljali su i dronovi, posebice tijekom ljetne sezone u blizini zračnih luka.

Dronovi sve prisutniji

Broj operatora dronova nastavio je rasti pa ih je tijekom 2025. registrirano 3235, a ispite za udaljene pilote položilo je 3147 kandidata.

Dronovi se primjenjuju u različitim područjima pa su tako stručnjaci Agencije sudjelovali u organizacijskom stožeru "povodom organizacije koncerta visokog rizika u Zagrebu", a Agencija surađuje s MUP-om, HGSS-om i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom po pitanju bespilotnih letjelica.

Rast i sve širu primjenu bespilotnih letjelica ne prati i regulativa. Agencija u izvješću upozorava da suradnja s Državnim inspektoratom na uspostavi nadzora tržišta dronova još nije dala očekivane rezultate, zbog čega u Hrvatskoj nije uspostavljen nadzor tržišta bespilotnih zrakoplova.

Više prigovora putnika

Agencija je tijekom 2025. godine zaprimila 1009 prigovora putnika, što je 18 posto više nego godinu prije.

Kao najčešće razloge poremećaja u prometu navode se nepovoljne vremenske prilike, udari ptica, ograničenja kontrole zračnog prometa, operativne odluke prijevoznika, štrajkovi te zatvaranje zračnog prostora zbog bespilotnih letjelica.

Istodobno upozorava se i na porast slučajeva neprihvatljivog ponašanja putnika u zrakoplovima, poput opijanja, agresije i ometanja kabinskog osoblja.

Agencija, ne navodeći u izvješću broj takvih incidenata, ističe da je provela i edukativne aktivnosti kako bi putnicima podigla svijest o tom problemu.